Die Oilers fahren den achten Saisonsieg ein, während die Carolina Hurricanes auch nach dem neunten Spiel das einzige ungeschlagene Team der Saison bleiben.

Leon Draisaitl befindet sich weiter in Topform und bescherte Edmonton einen 5:2-Heimsieg gegen die Nashville Predators. Die Tore zum 1:0 und 3:1 besorgte er selbst und zum 5:2-Endstand durch Jesse Puljujarvi leistete er die Vorlage. Nach neun Spielen beträgt Draisaitls Ausbeute bereits 20 Scorerpunkte (neun Tore, elf Vorlagen), womit er alleiniger Topscorer der Liga vor Teamkollege Connor McDavid mit 19 Punkten (sieben Tore, 12 Vorlagen) ist. Er ist damit erst der siebte Spieler in den letzten 30 Jahren, der 20 Punkte in weniger als zehn Spielen erzielte. Kein geringerer als Mario Lemieux war der Letzte dem dieses Kunststück ebenfalls in neun Spielen in der Saison 2002-03 gelang.

Die Carolina Hurricanes bleiben nach dem 4:3-Erfolg gegen die Chicago Blackhawks auch nach dem neunten Spiel der Saison als einziges Team ungeschlagen. Dabei lag das Team bereits mit 1:3 im Hintertreffen und dreht die Partie noch mit drei unbeantworteten Treffern. Die Columbus Blue Jackets feierten einen 5:4-Sieg nach Overtime gegen die Colorado Avalanche und die von Co-Trainer Marco Sturm trainierten Los Angeles Kings siegten mit 3:2 im Penaltyschießen gegen den Tabellenführer der Central Division St. Louis Blues.