Die NHL zeichnet Leon Draisaitl zum Spieler der Woche aus. Der Kölner führt die Oilers zu drei Siegen in der vergangenen Woche. Dahinter folgen die beiden Torhüter Jack Campbell und John Gibson.

Die National Hockey League hat Leon Draisaitl zum Spieler der Woche gewählt. Der 26 Jahre alte Nationalspieler überragte in der vergangenen Woche mit fünf Toren und fünf Vorlagen in drei Spielen, die alle mit einem Sieg für Edmonton endeten. Am ersten November erzielte Draisaitl beim 5:2 gegen die Seattle Kraken vier Punkte (zwei Tore, zwei Vorlagen). Am dritten November erzielte er beim 5:2-Erfolg gegen die Nashville Predators den 35. Game-Winner seiner Karriere und verbuchte zudem noch zwei weitere Torvorlagen. Sein zehntes Overtime-Tor seiner Laufbahn erzielte er zwei Tage später beim 6:5-Comeback-Sieg gegen die New York Rangers, bei dem er noch zwei weitere Assists verzeichnete. Der deutsche Ausnahmespieler ist mit 23 Punkten (zehn Tore, 13 Vorlagen) Topscorer der Liga. Zuletzt erzielte Legende Mario Lemieux in der Saison 2002-03 so viele Punkte nach zehn Spielen. Auf Platz zwei der Auszeichnung zum Spieler der Woche folgt Torhüter Jack Campbell von den Toronto Maple Leafs, der in drei siegreichen Partien nur drei Tore kassierte und mit einer Fangquote von 96,8 Prozent glänzte. Zum dritten Star wurde Torhüter John Gibson von den Anaheim Ducks ausgezeichnet. Er überzeuge mit nur einem Gegentor in zwei Spielen und einer Fangquote von 98,4 Prozent.