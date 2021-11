Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Edmonton Oilers gewinnen nach einer spektakulären Aufholjagd gegen die New York Rangers. Co-Trainer Marco Sturm setzt Siegesserie mit Los Angeles fort und Arizona bleibt weiter sieglos.

Die Edmonton Oilers holten den neunten Saisonsieg in einem spannenden Duell gegen die New York Rangers. Vor heimischer Kulisse gewannen die Kanadier trotz eines zwischenzeitlichen 1:4-Rückstands mit 6:5. Leon Draisaitl (ein Tor, zwei Vorlagen) erzielte in der Overtime den vielumjubelten Siegtreffer. Zuvor sorgte Connor McDavid (ein Tor, zwei Vorlagen) erst in der 58. Minute mit einem spektakulären Tor, in dem er vier Rangers-Akteure und Torhüter Alexander Georgiev vorführte, für den späten Ausgleich zum 5:5. Draisaitl ist mit 23 Punkten (zehn Tore, 13 Vorlagen) Topscorer der Liga, einen Punkt vor Teamkollege Connor McDavid. Die Los Angeles Kings um Co-Trainer Marco Sturm kommen immer besser in Fahrt und siegten beim 3:2 nach Verlängerung gegen die New Jersey Devils zum vierten Mal in Folge. Schlusslicht Arizona Coyotes bleibt hingegen auch nach dem elften Saisonspiel weiter ohne eigenen Sieg nachdem es eine 1:3-Pleite gegen die Anaheim Ducks setzte. Weiterhin nur einen Sieg haben die Chicago Blackhawks, für die es eine 1:5-Niederlage bei den Winnipeg Jets gab. Nashville konnte ein knappes 3:2 gegen die Vancouver Canucks feiern.

Bereits am Donnerstag durfte Torhüter Philipp Grubauer (19 Saves) den vierten Saisonerfolg beim 5:2 seiner Seattle Kraken gegen die Buffalo Sabres bejubeln. Kraken-Stürmer Jordan Eberle war mit drei Toren der Matchwinner für Seattle und schrieb mit dem ersten Hattrick der Franchise Geschichte.