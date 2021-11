Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Chicago Blackhawks können nach dem ersten Sieg der Saison aufatmen. Edmonton gewinnt gegen die Seattle Kraken, bei denen Grubauer nur auf der Bank sitzt und Washington bleibt bei der Niederlage gegen Tampa Bay erstmals ohne Punkte in dieser Spielzeit.

Edmonton Oilers - Seattle Kraken 5:2

Leon Draisaitl war mit zwei Toren und zwei Vorlagen der Matchwinner beim 5:2 der Edmonton Oilers gegen die Seattle Kraken. Bereits nach 72 Sekunden wurde der Puck von Draisaitls Schlittschuh so abgefälscht, dass er unhaltbar für Kraken-Torhüter Joey Daccord, der den Vorzug vor Philipp Grubauer erhielt, im Tor einschlug. Zwar glich Jaden Schwartz (5.) mit seinem ersten Tor für Seattle aus, doch Draisaitl (7.) markierte die erneute Führung nach einer tollen Kombination über Ryan Nugent-Hopkins und Zach Hyman. Zu Beginn des zweiten Abschnitts legte der 26-jährige Kölner schön quer auf Duncan Keith, der zu seinem ersten Treffer im Oilers-Trikot und dem 3:1 einschob. Carson Soucy (39.) machte die Partie kurz vor der zweiten Drittelpause wieder spannend, bevor Kyle Turris (43.) den alten zwei-Tore-Abstand wieder herstellte. Den Schlusspunkt setzte Kailer Yamamoto nach einer tollen Einzelaktion von Leon Draisaitl, der mit seinen vier Punkten aus dieser Partie nun ingesamt 17 Scorerpunkte (sieben Tore, zehn Assists) hat. Damit liegt er zusammen mit Teamkollege Connor McDavid an der Spitze der NHL-Scorerliste. Edmonton rangiert nach dem siebten Sieg im achten Saisonspiel auf dem ersten Platz der Pacific Division.

Chicago Blackhawks - Ottawa Senators 5:1

Die Chicago Blackhawks konnten im zehnten Saisonspiel beim 5:1 gegen Ottawa endlich den ersten Sieg feiern. Patrick Kane war bei seinem Comeback, nachdem er zuvor für vier Spiele auf dem Covid-19-Protokoll stand, mit einem Hattrick und einer Vorlage der Mann des Spiels. Ebenfalls stark waren Jonathan Toews mit drei Assists und Goalie Marc-Andre Fleury, der 29 Schüsse parierte. Der deutsche Senators-Angreifer Tim Stützle konnte in 14:40 Minuten keine nennenswerten Aktionen verzeichnen.

Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 3:2

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gewann die Heimpartie gegen die Washington Capitals knapp mit 3:2. Damit blieben die Caps erstmals in dieser Spielzeit ohne Punktgewinn. Ebenfalls erstmals ohne Punkt in dieser Saison blieb Capitals-Superstar Alex Ovechkin, der zuvor in allen acht Spielen punktete. Damit bleibt der Russe mit 739 Toren weiter zwei Treffer hinter dem in der ewigen Bestenliste Viertplatzierten Brett Hull (741 tore).