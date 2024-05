Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Edmonton Oilers konnten sich auf ihre beiden Topstars Leon Draisaitl und Connor McDavid beim 4:3-Overtime-Sieg in verlassen. Dabei holten die Kanadier drei Rückstände auf und bewiesen viel Moral.

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 3:4 n.V.

Playoff-Stand: 1:1

Die Edmonton Oilers haben Spiel 2 bei den Vancouver Canucks mit 4:3 in der Overtime - damit ihr erstes Spiel in dieser Saison gegen die Canucks - gewonnen und den Sereinausgleich hergestellt. Der deutsche Superstar Leon Draisaitl, der in Spiel 1 angeschlagen einige Zeit "wegen Krämpfen und Problemen mit der Ausrüstung" (Oilers-Coach Kris Knoblauch) verpasste, überragte diesmal mit vier Torbeteiligungen. Neben dem Tor zum 1:1 steuerte er drei Vorlagen bei und war genauso wie sein kongenialer Teamkollege Connor McDavid (ein Tor, drei Vorlagen) an allen Toren beteiligt. Mit 16 Scorerpunkten (sechs Tore, elf Vorlagen) ist Draisaitl Zweitplatzierter der Topscorerwertung der laufenden Playoffs hinter McDavid mit 17 Punkten. Die Oilers bewiesen viel Moral und glichen dreimal nach Rückstand aus, um so in die Verlängerung zu gelangen. In dieser entschied Verteidiger Evan Bouchard nach 5:38 Minuten mit seinem Schuss vor das Tor, der von Canucks-Verteidiger Ian Cole entscheidend mit dem Schläger in das eigene Tor abgefälscht wurde, die Partie zum 4:3-Auswärtssieg. Die Edmonton Oilers genießen nun in Spiel 3 und 4 Heimrecht.



Boston Bruins - Florida Panthers 2:6



Playoff-Stand: 1:2

Die Florida Panthers haben Spiel 3 bei den Boston Bruins mit 6:2 gewonnen, womit sie erstmals in der Serie in Führung gingen. Besonders das starke Powerplay der Panthers mit vier Überzahltoren, war ausschlaggebend für deren Erfolg. Bereits mit 4:0 lagen die Mannen von Head-Coach Paul Maurice zu Beginn des Schlussdrittels in Führung, bevor die Bruins aufwachten und mit zwei Treffern zum 2:4 kurz Hoffnung schöpften. Doch ein Emptynetter von Sam Reinhart und das zweite Tor der Partie von Evan Rodrigues sorgten für die Entscheidung. Wie bereits in Spiel 2 avancierte der Finne Aleksander Barkov (zwei Vorlagen) zum besten Spieler der Partie. Daneben war Matthew Tkachuk mit drei Vorlagen punktbester Akteur auf dem Eis in einem intensiven Spiel, in dem beide Mannschaften zusammen mehr als 100 Checks austeilten.



Bostons Brad Marchand kassierte im ersten Drittel einen harten Check von Sam Bennett. Der Bruins-Captain konnte noch bis zur ersten Pause weiterspielen, kehrte dann aber nicht mehr auf das Eis zurück. Ein Update zu seiner Verletzung gab es zunächst nicht.