Die beängstigende Punkteserie baute Leon Draisaitl nach seinem Treffer nun auf acht Spiele aus, in denen er sieben Tore und zehn Vorlagen erzielen konnte. Dennoch stahl Teamkollege Jesse Puljujärvi den beiden Superstars im Oilers-Trikot Connor McDavid (zwei Vorlagen) und Draisaitl mit seinen ersten beiden Saisontreffern die Show. Weiterhin in Galaform präsentiert sich Avalanche-Torhüter Phillip Grubauer, der beim knappen Duell gegen Nico Sturm (Minnesota Wild) der Sieggarant ist.

Edmonton Oilers – Ottawa Senators 4:2

Die Edmonton Oilers konnten auch die zweite Partie gegen die Ottawa Senators mit 4:2 erfolgreich bestreiten. Leon Draisaitl erzielte dabei zum zwischenzeitlichen 3:0, letztendlich das Siegtor, bereits seinen siebten Saisontreffer und kommt mittlerweile auf 22 Scorerpunkte (7 Tore, 15 Assists). Connor McDavid steuerte dem Erfolg zwei Vorlagen bei und bleibt mit 24 Punkten (8 Tore, 16 Vorlagen) vor Draisaitl Topscorer der Liga. Star der Spiels war allerdings diesmal der 22-jährige Schwede Jesse Puljujärvi, der seine ersten beiden Saisontore erzielte. Der zweite Deutsche im Oilers-Trikot Dominik Kahun erhielt mit 16:52 Minuten viel Eiszeit und verbuchte dabei einen Torschuss, einen Block und hatte einen Plus-Minus-Wert von +1. Senators-Angreifer Tim Stützle erhielt 15:08 Minuten Einsatzzeit und erzielte kurz vor Schluss mit dem 2:4 bereits sein drittes Saisontor.



Colorado Avalanche – Minnesota Wild 2:1



Philipp Grubauer lieferte beim knappen 2:1-Erfolg der Colorado Avalanche gegen die Minnesota Wild wieder eine starke Vorstellung ab. Am Ende hatte der 29 Jahre alte Nationaltorhüter 27 Paraden und eine Fangquote von 96,4 Prozent. Mit sieben Siegen in neun Spielen liegt er aktuell auf dem ersten Platz in der Liga und gehört mit 1,67 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 93,4 Prozent zu den Top-Torhütern. Wild-Stürmer Nico Sturm konnte in 10:31 Minuten Einsatzzeit einen Torschuss, einen Check und einen Plus-Minus-Wert von -1 verbuchen. Für Colorado war er die erste Partie ohne Superstar Nathan MacKinnon, der aufgrund einer Verletzung „week to week“ ausfällt.

Montreal Canadiens -Vancouver Canucks 5:3



Montreals Kapitän Shea Weber absolvierte die tausendste NHL-Partie und ist nach Ryan Suter (Minnesota Wild), Brent Burns (San Jose Sharks), Brent Seabrook (Chicago Blackhawks) und Dion Phaneuf (Karriereende) der fünfte Verteidiger aus dem Draft 2003, dem dieser Meilenstein gelang. Montreal gewann das Spiel mit 5:3. Sowohl Josh Anderson, als auch Tyler Toffoli trafen für die Canadiens doppelt. Toffoli ist mit nun neun Saisontoren der alleinige Torjäger der Liga und erzielte davon acht Tore gegen seinen Ex-Verein Vancouver Canucks.

Columbus Blue Jackets – Dallas Stars 3:6

Das Debüt von Patrick Laine für die Columbus Blue Jackets verlief mit der 3:6-Niederlage gegen die Dallas Stars nicht nach Wunsch. Zwar erhielt der Finne mit 20:54 Minuten die meiste Eiszeit aller Blue Jackets-Stürmer, doch neben zwei Torschüssen sprang nur eine Plus-Minus-Bilanz von -2 heraus. Besser machten es die Dallas Stars, bei denen der 36-jährige Joe Pavelski zwei Tore und zwei Vorlage verbuchte und so zum Matchwinner avancierte. Ebenfalls stark spielte Jamie Benn mit einem Treffer und zwei Vorlagen und Verteidiger John Klingberg steuerte zwei Vorlagen bei, wobei er mit seinem ersten Assist seinen 300. Scorerpunkt erzielte.

Die weiteren Ergebnisse vom 02.02.2021 in der Übersicht:

Chicago Blackhawks – Carolina Hurricanes 3:4 n.P.

St. Louis Blues – Arizona Coyotes 4:3

Winnipeg Jets – Calgary Flames 3:2

Los Angeles Kings – Anaheim Ducks 1:3

Die Spiele New York Islanders gegen Buffalo Sabres und Pittsburgh Penguins gegen New Jersey Devils wurden wegen des COVID-Protokolls verschoben.