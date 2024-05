Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Schweizer Pius Suter erzielte den Siegtreffer für die Vancouver Canucks, die nun in der zweiten Playoff-Runde im kanadischen Duell auf Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers treffen.

Nashville Predators - Vancouver Canucks 0:1

Playoff-Stand: 2:4

Die Vancouver Canucks stehen nach einem hart umkämpften 1:0-Erfolg in Spiel 6 gegen die Nashville Predators in der nächsten Playoff-Runde, wo sie auf den deutschen Superstar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers treffen. Matchwinner für die Westkanadier war der 23-jährige Lette Arturs Silovs, der alle 28 Schüsse auf seinen Kasten abwehrte und sich so seinen ersten Karriere-Shutout verdiente. Es war sein dritter Einsatz in den Playoffs in Folge, nachdem die etatmäßige Nummer eins Thatcher Demko verletzt ausfällt und dessen Backup Casey DeSmith ebenfalls zeitweise an einer Verletzung laborierte. Zuvor hatte der junge Schlussmann, der bei der vergangenen WM mit Lettland sensationell die Bronzemedaille gewann, lediglich die Erfahrung von neun NHL-Spielen in der regulären Saison. Für den Siegtreffer sorgte der Schweizer Pius Suter erst in der 59. Minute, nach einem No-Look-Rückhand durch Brock Boeser.

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2:0

Playoff-Stand: 3:3

Titelverteidiger Vegas Golden Knights hat nach drei Niederlagen in Folge mit einem 2:0-Sieg in Spiel 6 die Playoff-Serie gegen die Dallas Stars auf 3:3 ausgeglichen. Somit muss die Entscheidung, wer in die zweite Runde einzieht, in Spiel 7 fallen, in dem die Texaner Heimrecht genießen. Nach 50 Minuten erzielte Verteidiger Noah Hanifin, erst zur Trading-Deadline von den Calgary Flames verpflichtet, in der sehr ausgeglichenen Partie die 1:0-Führung. Kapitän Mark Stone sorgte per Emptynetter für den 2:0-Endstand. Knights-Torhüter Adin Hill, der im vergangenen Jahr Vegas zum Stanley Cup-Triumph führte, benötige 23 Paraden für den dritten Playoff-Shutout seiner Karriere.