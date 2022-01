Lesedauer: ca. 2 Minuten

Tim Stützle markiert seinen 20. Scorerpunkt der laufenden Saison und Leon Draisaitl erzielt das 29. Saisontor und ist mit 59 Punkten wieder Topscorer der Liga.

Die Edmonton Oilers haben sich einen 3:2-Erfolg nach Overtime bei den Vancouver Canucks erkämpft und den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Dabei lagen die Oilers trotz zahlreicher Chancen bereits mit 0:2 durch die Treffer von Elias Pettersson und Tyler Motte in Rückstand, belohnten sich jedoch mit zwei Treffern im Schlussabschnitt. Zunächst stellte Ryan McLeod den Anschluss her, bevor Leon Draisaitl einen klasse Pass von Ryan Nugent-Hopkins per Direktabnahme aus seiner Lieblingsposition vom rechten Bullykreis aus zum Ausgleich verwandelte. Es war der 29. Saisontreffer und der 59. Scorerpunkt (Ligabestwert) des gebürtigen Kölners, der elf Torschüsse in der Partie verzeichnete. In der anschließenden Overtime spielte Verteidiger Darnell Nurse bei einem 2-gegen-1-Konter dem mitgelaufenen Connor McDavid genau auf den Schläger und dieser schob zum vielumjubelten Siegtreffer für Edmonton ein.

Tim Stützle gelang beim 5:0 der Ottawa Senators gegen die Buffalo Sabres in knapp 19 Minuten Einsatz seine 13. Saisonvorlage (20. Scorerpunkt) zum zwischenzeitlichen 4:0. Mann des Spiels war Teamkollege Tyler Ennis mit einem Hattrick, nachdem der 32-Jährige zuvor nur im ersten Saisonspiel traf und in den daurauffolgenden 30 Partien erfolglos blieb. Der zweifache Stanley Cup-Sieger Matt Murray verdiente sich im Tor der Senators mit 32 Paraden seinen ersten Shutout dieser Spielzeit. Trotz des zweiten Erfolgs hintereinander bleiben die „Sens“ im Tabellenkeller der Atlantic Division.

Nationalkeeper Philipp Grubauer parierte zwar 23 Schüsse, konnte jedoch die 2:4-Niederlage der Seattle Kraken gegen die Nashville Predators nicht verhindern.

Flyers-Abwehrspieler Keith Yandle ist nun mit 965 Spielen hintereinander der alleinige Rekordhalter und der sogenannte „Ironman“ der Liga. Er überholte damit den ehemaligen NHL-Spieler Doug Jarvis, dessen Rekord von 964 Spielen aus dem Jahre 1986 stammte. Im Spiel gegen die New York Islanders hagelte es allerdings für Philadelphia beim 3:4 die 13. Niederlage in Serie.

Joe Pavelski avancierte beim 5:1 der Dallas Stars gegen die New Jersey Devils mit zwei Toren und zwei Vorlagen zum Matchwinner. Der 37-jährige Angreifer verlängerte damit seine Punkteserie auf sechs Spiele in denen er vier Tore und neun Vorlagen sammelte. Mit 413 Toren ist er zusammen mit Patrick Kane erfolgreichster US-amerikanischer Torschütze der noch aktiven Spieler.

Die Pittsburgh Penguins bestätigen beim 6:3 gegen Arizona ihre starke Form und bauten die Siegesserie auf sechs Spiele aus. Dabei wandelte Pittsburgh einen 2:3-Rückstand mit vier unbeantworteten Toren im Schlussdrittel in ein 6:3 um. Zu den besten Spielern der Penguins gehörten Bryan Rust, Sidney Crosby (jeweils ein Tor und zwei Vorlagen), Kris Letang (zwei Tore) und Evgeni Malkin (zwei Vorlagen).

Die Ergebnisse von Dienstag, 25.01.2022, in der Übersicht:

Ottawa Senators - Buffalo Sabres 5:0

New Jersey Devils - Dallas Stars 1:5

Pittsburgh Penguins - Arizona Coyotes 6:3

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:3 n.V.

New York Islanders - Philadelphia Flyers 4:3

Winnipeg Jets - Florida Panthers 3:5

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 2:3 n.V.

Seattle Kraken - Nashville Predators 2:4