Lesedauer: ca. 1 Minute

Kreider erzielt Hattrick bei Sieg der New York Rangers, Ovechkin trifft doppelt und gewinnt mit Washington gegen Ottawa.

Am Samstag beendeten die Edmonton Oilers ihre Niederlagenserie von sieben Spielen und besiegten die Calgary Flames mit 5:3. Mann des Spiels war Nationalspieler Leon Draisaitl der zwei Tore (28 Saisontore) und zwei Vorlagen dem Erfolg beisteuerte. Nach dem es mit 3:3 in das Schlussdrittel ging, erzielte der gebürtige Kölner die Tore zum 4:3 und 5:3 und bescherte so seinem Team den wichtigen Sieg. Auch der zuletzt kritisierte Torhüter Mikko Koskinen wußte mit 44 Paraden zu überzeugen. Draisaitl liegt mit 59 Scorerpunkten zusammen mit Alex Ovechkin an der Spitze der Topscorer. Der russische Superstar traf doppelt und führte so die Washington Capitals zu einem 3:2-Sieg nach Overtime gegen Tim Stützle und die Ottawa Senators. Ovechkin führt mit 29 Toren und 59 Scorerpunkten in der jeweilen Wertung. Stützle konnte in 18:13 Minuten zwei Torschüsse und drei Checks verzeichnen.

Moritz Seider erhielt mit 26:32 Minuten die meiste Eiszeit seines Teams, konnte aber die 1:4-Niederlage seiner Detroit red Wings gegen die formstarken Nashville Predators nicht verhindern. Matchwinner für die Preds war Matt Duchene mit zwei Toren und einer Vorlage. Red Wings-Torhüter Thomas Greiss kam nicht zum Einsatz.



Nico Sturm siegte mit den Minnesota Wild knapp mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks. Der deutsche Stürmer erhielt knappe acht Minuten Einsatzzeit und verzeichnete zwei Torschüsse. Dem Schweizer Kevin Fiala gelang erst in der 58. Minute der Ausgleich, bevor Marcus Foligno den Zusatzpunkt in der Overtime sicherte.

Die New York Rangers gewannen ihre Heimpartie gegen die Arizona Coyotes mit 7:3. Rangers-Stürmer Chris Kreider hatte mit einem Hattrick und einem Assist gehörigen Anteil an dem Sieg der Blueshirts und ist mit 29 Saisontreffern zusammen mit Alex Ovechkin bester Torschütze der Liga.

Die Ergebnisse von Samstag, 22.01.2022 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 6:3

Boston Bruins - Winnipeg Jets 3:2

Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 3:2 n.V.

New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 7:4

New York Rangers - Arizona Coyotes 7:3

Washington Capitals - Ottawa Senators 3:2 n.V.

New York Islanders - Toronto Maple Leafs 1:3

Nashville Predators - Detroit Red Wings 4:1

Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 4:3 n.V.

Edmonton Oilers - Calgary Flames 5:3

San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning 1:7