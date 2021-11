Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Edmonton Oilers unterliegen den Dallas Stars mit 1:4. Vasilevskiy und Stamkos führen Tampa Bay zu Sieg gegen Philadelphia und Calgary triumphiert mit drei späten Toren gegen Chicago.

Die Edmonton Oilers unterlagen auswärts den Dallas Stars mit 1:4. Leon Draisaitl steuerte eine Vorlage zum einzigen Treffer der Kanadier bei, in dem er während eines 2-gegen-1-Konters den mitgelaufenen Ryan McLeod klasse anspielte und dieser nur noch vollenden musste. Dieser Treffer war jedoch zu wenig um zählbares aus Texas mitzunehmen. Die Tore für Dallas schossen Roope Hintz, Jason Robertson, Denis Gurianov und Luke Glendening. Oilers-Superstar Connor McDavid (32 Scorerpunkte) blieb erstmals in dieser Saison ohne eigenen Scorerpunkt nachdem er zuvor in allen 17 Saisonprtien punktete. Der deutsche Superstar Leon Draisaitl ist mit 36 Punkten (18 Tore, 18 Vorlagen) sowohl unangefochtener Topscorer als auch Torjäger der Liga. Edmonton liegt mit 13 Siegen aus 18 Spielen auf dem zweiten Platz der Pacific Division.

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ließ beim 4:0 gegen Philadelphia in der heimischen Amalie Arena keine Zweifel am Erfolg aufkommen. Defender Zach Bogosian brachte Tampa bereits in der dritten Minute mit seinem ersten Saisontor früh in Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhten Steven Stamkos und Corey Perry mit seinem ersten Treffer im Lightning-Trikot auf 3:0 und Alex Barré-Boulet setzte im dritten Drittel den Schlusspunkt. Mann des Spiels war Bolts-Keeper Andrei Vasilevskiy der sich mit 34 Paraden seinen 27. Karriere-Shutout verdiente. Steven Stamkos war mit einem Tor und zwei Vorlagen ebenfalls einer der Matchwinner.

Die Partie zwischen den Calgary Flames und Chicago Blackhawks stand bis zur 55. Minute 2:2. Doch dann brachte Matthew Tkachuk die Flames zum dritten Mal in der Partie in Führung und Chicago fand keine Antwort mehr darauf. Stattdessen brachte Calgary mit zwei Empty-Nettern durch Trevor Lewis und Johnny Gaudreau den 5:2-Erfolg unter Dach und Fach. Die Kanadier siegten zum vierten Mal hintereinander und sind mit 29 Punkten Tabellenführer der Pacific Division.