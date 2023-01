Lesedauer: ca. 1 Minute

Während Leon Draisaitl seine 400. Karriervorlage verbuchte und gelang Connor McDavid bereits seine 500. Vorlage. Die beiden Superstars der Edmonton Oilers hatten mal wieder erheblichen Anteil am 4:2-Erfolg gegen die New York Islanders.

Die Edmonton Oilers beendeten ihre fünf Spiele währende Niederlagenserie im heimischen Rogers Place. Am Ende stand ein 4:2-Sieg gegen die New York Islanders auf der Anzeigetafel. Leon Draisaitl markierte mit seinem 22. Saisontor das 1:0 in Überzahl für die Kanadier. Zum vorentscheidenden 4:1 durch Zach Hyman steuerte der deutsche Nationalspieler die 38. Vorlage der laufenden Spielzeit und seine 400. Vorlage seiner NHL-Karriere bei. Connor McDavid war mit jeweils einem Assist an zwei Toren beteiligt und feierte bereits die 500. Vorlage seiner Laufbahn.

Torhüter Philipp Grubauer durfte den 5:1-Auswärtssieg seiner Seattle Kraken bei den Toronto Maple Leafs nur von der Bank aus bejubeln. Ebenfalls nur als Backup stand Thomas Greiss beim 5:3-Erfolg seine St. Louis Blues gegen die New Jersey Devils auf dem Spielberichtsbogen.

Ganze 64 Paraden verzeichnete der finnische Torhüter Juuse Saros beim 5:3 seiner Nashville Predators bei den Carolina Hurricanes. Damit stellte er einen neuen Franchise-Rekord aus und ist seit 1955-56 erst der vierte Torhüter dem dieses Kunststück gelang. Alleine im dritten Abschnitt parierte Saros alle 28 Schüsse auf seinen Kasten.

Die Ergebnisse von Donnerstag, 05.01.2023 in der Übersicht:

Philadelphia Flyers - Arizona Coyotes 6:2

Montreal Canadiens - New York Rangers 1:4

Carolina Hurricanes - Nashville Predators 3:5

Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken 1:5

New Jersey Devils - St. Louis Blues 3:5

Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 2:6

Edmonton Oilers - New York Islanders 4:2

Vancouver Canucks - Colorado Avalanche 4:2

Vegas Golden Knights - Pittsburgh Penguins 5:2

Los Angeles Kings - Boston Bruins 2:5