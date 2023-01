Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Ottawa Senators und die Buffalo Sabres erzielen nicht mal ein Tor, den Edmonton Oilers wird ihr harmloses Powerplay zum Verhängnis.

Manchmal sagen Statistiken eben doch einiges aus: Die Los Angeles Kings gaben bei ihrem Heimspiel gegen die Edmonton Oilers mehr Torschüsse ab als die Gäste aus Alberta, gewannen 57 Prozent ihrer Anspiele, blieben in einem hitzig geführten Spiel mit insgesamt 70 Strafminuten etwas ruhiger, blockten mehr Schüsse (22 - deren 9 waren es bei den Oilers) - vor allem aber nutzten sie ihre Überzahlsituationen sehr effzient aus: In sieben Powerplays gelangen ihnen vier Treffer, während die Gäste keines ihrer sechs Überzahlspiele in ein Tor ummünzen konnten. So viele Treffer bei neumerischer Überlegenheit gelangen ihen zuletzt vor mehr als zehn Jahren in einem Spiel gegen die San Jose Sharks.



Zwei Überzahltore davon erzielte der Schweizer Kevin Fiala innerhalb von 110 Sekunden im ersten Durchgang zur schnellen 2:0-Führung für die Kalifornier. Zwar konnte Kailer Yamamoto nach 17 Minuten für die Oilers verkürzen, doch im MIttelabschnitt stellte Adrian Kempe mit zwei Powerplay-Treffern auf 4:1 aus Sicht der Kings (24./32.). Mit seinem ersten Tor beendete Kempe den Arbeitstag von Stuart Skinner im Tor der OIlers - Jack Campbell übernahm. Im Schlussabschnitt kämpften sich die OIlers durch ein Tor von Connor McDavid, der sich nach einem Scheibengewinn alleine gegen die gesamte Kings-Abwehr durchsetzte, noch einmal auf 3:5 heran, ehe Viktor Arvidsson mit dem Empty Netter gut zwei Minuten vor dem Ende alles klar machte.



Leon Draisaitl blieb in dieser Begegnung trotz fast neun Minuten Eiszeit in Überzahl ohne Punkte. In der Partie erzielte Anze Kopitar seinen 1.100 NHL-Punkt - alle im Trikot der Kings. Er ist damit der dritte Spieler der Franchise-Historie, der diesen Meilenstein erreicht. Nur Luc Robitaille (1.154) und Marcel Dionne (1.307) liegen noch vor dem Slowenen, der seit 2006 für die Kalifornier auf dem Eis steht.

Tim Sützle und JJ Peterka hatten mit ihren Teams wenig zu bestellen: Die Senators verloren auf eigenem Eis gegen die Nashville Predators. Stützle kam in mehr als 24 Minuten auf vier Torschüsse, zwei Hits und ging mit einem Wert von -2 aus dem Spiel. Ebenfalls torlos vor heimischer Kulisse blieben die Buffalo Sabres gegen die Philadelphia Flyers. Dabei gelang Flyers-Goalie Samuel Ersson sein erster Shutout in der NHL. Am Ende gewannen die Flyers klar mit 4:0.



Mit dem gleichen Ergebnis waren die Seattle Kraken in Montreal erfolgreich. Dabei feierte Martin Jones im Tor des jüngsten NHL-Teams seinen zweiten Shutout dieser Saison und den 27. seiner Karriere. Während die Kraken ihre letzten fünf Spiele - jeweils mit Jones als Starting Goalie - gewonnen haben, konnten die Habs nur eine ihrer letzten neun Partien erfolgreich bestreiten.