New York Islanders verlieren erstes Spiel in neuer UBS-Arena

Lesedauer: ca. 2 Minuten

Leon Draisaitl gewinnt als einziger deutscher Spieler mit seinem Team und bleibt weiter bester Scorer und Torschütze der Liga. Moritz Seider und Nico Sturm verlieren dagegen mit Detroit und Minnesota.

Die Edmonton Oilers haben die Siegesserie der Chicago Blackhawks von vier Partien mit einem 5:2-Erfolg gestoppt. Leon Draisaitl steuerte die Vorlage zum 2:0 von Tyson Barrie in Überzahl bei und erzielte in Unterzahl per Alleingang den Schlusspunkt zum 5:2. Es war bereits sein 18. Saisontor, womit er weiter die Torschützenliste klar anführt. Zudem ist er mit nun 35 Scorerpunkten weiterhin bester Punktesammler vor Teamkollege Connor McDavid (32 Punkte). Der Kanadier verlängerte mit einem Tor und einer Vorlage seine Punkteserie auf 17 Spiele, wonach er weiter in jedem Saisonspiel punktete. Erneut stark präsentierte sich der 23-jährige Oilers-Schlussmann Stuart Skinner mit 29 gehaltenen Schüssen und der 20-jährige Verteidiger Philip Broberg verbuchte direkt bei seinem ersten NHL-Spiel eine Torvorlage. Edmonton verteidigte mit dem 13. Saisonsieg im 17. Spiel die Spitzenposition in der Pacific Division.

Lange Zeit sah es nach einem Sieg für die Detroit Red Wings gegen Ligaschlusslicht Arizona Coyotes aus. Die 1:0-Führung von Dylan Larkin aus der neunten Spielminute hatte bis zur 54. Minute Bestand. Doch dann glich Ryan Dzingel zunächst aus, bevor Clayton Keller nach nur 25 Sekunden in der Overtime den Siegtreffer für die „Wüstenfüchse“ markierte. Der deutsche Rookie Moritz Seider stand 22:35 Minuten für Detroit auf dem Eis, schoss zweimal auf das Tor, blockte drei Schüsse und hatte einen Plus-Minus-Wert von -1. Torwart Thomas Greiss kam nicht zum Einsatz. Die Red Wings gingen zum vierten Mal in Folge als Verlierer vom Eis, stehen aber weiterhin im Mittelfeld der Atlantic Division.

Für Nico Sturm und die Minnesota Wild setzte es im Spitzenspiel gegen die Florida Panthers eine knappe 4:5-Niederlage. Florida ist auch nach dem zehnten Spiel vor heimischer Kulisse weiter ungeschlagen und mit 29 Punkten punktbestes Team der Liga. Sturm erhielt 10:33 Minuten Einsatzzeit, schoss dreimal auf den gegnerischen Kasten und hatte einen Plus-Minus-Wert von -2. Trotz der Pleite bleibt Minnesota Spitzenreiter der Central Division.

Die Premiere der New York Islanders in ihrer neuen UBS Arena ging beim 2:5 gegen die Calgary Flames daneben. Damit verlängerte sich die Niederlagenserie der Islanders auf fünf Spiele.

Alex Ovechkin war mit zwei Toren und einer Vorlage der Matchwinner beim 4:0-Sieg der Washington Capitals gegen San Jose. Der Russe kommt nun auf 744 Karrieretore und liegt in der Bestenliste noch 22 Treffer hinter dem Drittplatzierten Jaromir Jagr in der Bestenliste.

Die Ergebnisse von Samstag, 20.11.2021 in der Übersicht:

Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 4:5

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 3:5

Florida Panthers - Minnesota Wild 5:4

Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 0:2

Montreal Canadiens - Nashville Predators 6:3

New York Islanders - Calgary Flames 2:5

Philadelphia Flyers - Boston Bruins 2:5

Arizona Coyotes - Detroit Red Wings 2:1 n.V.

Dallas Stars - St. Louis Blues 4:1

Vegas Golden Knights - Columbus Blue Jackets 3:2

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 5:2

San Jose Sharks - Washington Capitals 0:4