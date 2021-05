Lesedauer: ca. 3 Minuten

Die Boston Bruins und Colorado Avalanche ziehen als erste Teams in das Conference-Halbfinale ein. Die Edmonton Oilers verlieren trotz einer drei-Tore-Führung und stehen erneut vor dem frühzeitigen Playoff-Aus.

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 2:5

Serienstand: 0:4

Die Colorado Avalanche stehen nach einem 4:0-Sweep in der Playoff-Serie gegen Ex-Champion St. Louis Blues bereits im Halbfinale der Western Conference. Beim 5:2-Sieg konnte sich der Titelfavorit wieder einmal auf seine erste Sturmreihe verlassen. Kapitän Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen und Nathan MacKinnon steuerten jeweils ein Tor und eine Vorlage dem entscheidenden vierten Sieg bei. Nationaltorhüter Philipp Grubauer parierte 18 Schüsse und ließ in der gesamten Serie nur sieben Treffer zu. Mit 1,75 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 93,6 Prozent drückte der 29-jährige Rosenheimer der Serie seinen Stempel auf. „Ich denke, es ist super ein paar freie Tage zu haben, aber am wichtigsten ist, wie wir jedes Spiel, 60 Minuten, jeden Wechsel gespielt haben ", sagte Grubauer. „Jedes kleine Detail ist in den Playoffs wichtig. Ich denke, wir haben in jedem Spiel einen Weg gefunden, dies zu tun und das wird auch der Schlüssel für die Zukunft sein.“ Auf Seiten der St. Louis Blues traf Vladimir Tarasenko doppelt. Zunächst zur 1:0-Führung und im Schlussabschnitt machte er mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 die Partie nochmal spannend. Doch als St. Louis alles auf eine Karte setzte und Torhüter Jordan Binnington (29 Saves) zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahm, machten Nathan MacKinnon und Valerl Nichushkin in der Schlussminute alles klar. Die Avalanche trifft im Conference-Halbfinale auf den Gewinner der Serie zwischen den Vegas Golden Knights und Minnesota Wild, in der die Mannen aus der Casinostadt mit 3:1 führen.

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 5:4 n.V.

Serienstand: 3:0

Für die Edmonton Oilers sieht es erneut nach einer langen Sommerpause aus. Auch Spiel 3 ging an die Winnipeg Jets, obwohl die Oilers bis zur 52. Minute mit 4:1 führten. Die beiden Superstars Leon Draisaitl (2 Tore, 1 Assist) und Connor McDavid (3 Vorlagen) punkteten erstmals in den diesjährigen Playoffs - doch am Ende sollte auch die Leistungssteigerung nicht für den ersten Sieg ausreichen. Die Jets zogen aus dem Anschlusstreffer von Mathieu Perreault (52.) so viel Selbstvertrauen, dass sie mit einem Doppelschlag in der 55. Minute innerhalb von 16 Sekunden durch Blake Wheeler und Josh Morrissey das Ergebnis auf 4:4 egalisierten. Nach 9:13 Minuten in der Verlängerung traf Nikolaj Ehlers mit seinem zweiten Tor des Abends zum vielumjubelten Siegtor. Nikolaj Ehlers gab in dieser Partie sein Comeback, nachdem er zuvor wegen einer Verletzung mehrere Woche ausfiel. „Vier Tore in einem Playoff-Spiel sollten ausreichen, um das Spiel zu gewinnen ", sagte Draisaitl nach dem Spiel. „Das ist kein Problem, Tore zu erzielen. Wir wissen wie es geht. Wir haben es das ganze Jahr getan. Es ist auf der anderen Seite des Pucks, wir müssen es offensichtlich herausfinden." Viel Zeit bleibt den Oilers nicht, um die Fehler auszuräumen, da bereits am Sonntag Spiel 4 erneut in Winnipeg ansteht. Edmonton muss nun viermal in Folge gewinnen, um nicht vorzeitig die Segel streichen zu müssen. Der zweite Deutsche im Oilers-Dress Dominik Kahun gehörte nicht zum Aufgebot der Kanadier.

Boston Bruins - Washington Capitals 3:1

Serienstand: 4:1

Die Boston Bruins ziehen nach einem 3:1-Erfolg in Spiel 5 in die zweite Runde der Playoffs ein. Matchwinner der Bruins war Patrice Bergeron, der dem Sieg zwei Treffer beisteuerte. Für den 35-jährigen Kanadier war es bereits sein viertes Tor in seiner Karriere, dass eine Playoff-Serie entschied. Nur Pat Marleau (San Jose Sharks) ist noch der einzig aktive Spieler, der mit fünf Toren in dieser Kategorie vor ihm liegt. Bruins-Goalie Tuukka Rask ließ mit 40 Paraden die Capitals verzweifeln. Obwohl Washington den zweiten Abschnitt mit 20:4 Schüssen dominierte, schoss Boston die 2:0-Führung durch David Pastrnak und Bergeron heraus. Dem Anschlusstreffer nach nur elf Sekunden im dritten Drittel von Conor Sheary antwortete Bergeron mit seinem zweiten Tor zum 3:1-Endstand. Für Washington ist zum dritten Mal hintereinander Endstation in der ersten Runde, nachdem 2019 der Stanley Cup gewonnen wurde.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag, 23.05.2021 in der Übersicht:

Nashville Predators - Carolina Hurricanes 4:3 n.V.

Serienstand: 2:2