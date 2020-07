Lesedauer: ca. 1 Minute

Der deutsche Nationalspieler Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers gehört zusammen mit Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) und Artemi Panarin (New York Rangers) zu den drei Finalisten für den Hart Memorial Trophy Award, den der wertvollste Spieler der regulären Saison verliehen bekommt.

Die NHL gab am gestrigen Dienstag die drei Finalisten für den Hart Trophy Award bekannt. Dabei handelt es sich mit Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon und Artemi Panarin um die gleichen Spieler, die bereits für die Auszeichnung des Ted Lindsay Awards nominiert sind. „Sie sind auf jeden Fall beide etwas ganz Besonderes ", sagte Draisaitl während einer Videokonferenz über die beiden Nominierungen. „Eine große Ehre für uns alle, für beide Preise nominiert zu sein. Es ist immer toll, wenn man von seinen Teamkollegen oder den Jungs gegen die man jeden Abend antritt, die Anerkennung erhält." Nachdem der 24-jährige Draisaitl bereits mit 110 Punkten (43 Tore, 67 Vorlagen) in 71 Partien die Art-Ross-Trophy als Topscorer der Liga gewann und auch für den Ted Lindsay Award im Finale steht, winkt die Möglichkeit auf den nächsten Award. Die Hart Memorial Trophy erhält der wertvollste Spieler der regulären Saison, welcher von den Mitgliedern der Professional Hockey Writers Association gewählt wird. In der vergangenen Saison gewann der Russe Nikita Kucherov von den Tampa Bay Lightning den Titel.