Die Edmonton Oilers befinden sich nach der vierten Pleite in Folge weiter in einer Formkrise. Die beiden Superstars Leon Draisaitl und Connor McDavid bleiben dabei ohne Punkte.

Die Edmonton Oilers haben ihre Auswärtspartie bei den New York Rangers mit 1:4 verloren. Die beiden Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl blieben dabei zum vierten Mal in den vergangenen zwölf Spielen ohne eigenen Scorerpunkt. Dies war in den ersten 21 Saisonspielen nur einmal der Fall, dass keiner der beiden punktete. Jedoch liegen McDavid (53 Punkte) und Draisaitl (52 Punkte) weiter an der Spitze der NHL-Topscorer. Alexis Lafrenière (ein Tor, eine Vorlage) brachte die Blueshirts bereits in der sechsten Spielminute in Führung, bevor Barclay Goodrow (ein Tor, eine Vorlage) zu Beginn des zweiten Abschnitts auf 2:0 erhöhte. Ryan McLeod gelang zwar der Anschlusstreffer für Edmonton, doch auf die Tore von Chris Kreider (20. Saisontor) und Matchwinner Ryan Strome (ein Tor, zwei Vorlagen) hatten die Kanadier keine Antwort mehr parat. Auch weil Backup Alexander Georgiev im Tor der New Yorker mit 33 Paraden eine starke Leistung ablieferte. Ebenfalls erwähnenswert: Adam Fox steuerte dem Sieg zwei Vorlagen bei und ist mit nun 35 Punkten ligaweit der Verteidiger mit den meisten Scorerpunkten. Die Rangers übernahmen nach dem 22. Saisonsieg mit 48 Punkten vor den punktgleichen Washington Capitals die Führung in der Metropolitan Division und stehen auch an der Spitze der gesamten Liga. Edmonton liegt hingegen nach einem starken Saisonstart mit 38 Punkten im Mittelfeld der Pacific Division und befindet sich mit nur zwei Siegen aus den vergangenen zehn Partien weiter in einer Formkrise.