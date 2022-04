Lesedauer: ca. 1 Minute

Leon Draisaitl und Teamkollege Connor McDavid sind weiter in bestechender Form und führen Edmonton zu nächstem Sieg im Kampf um die Playoffs.

Die Edmonton Oilers holten den nächsten wichtigen Erfolg beim 6:1 gegen die Anaheim Ducks. Mit dem 40. Saisonsieg festigten die Kanadier den dritten Rang in der Pacific Division und bleiben mit 85 Punkten den Los Angeles Kings (86) und Tabellenführer Calgary Flames (89) dicht auf den Fersen. Der deutsche Superstar Leon Draisaitl erzielte den 6:1-Endstand und knackte damit zum zweiten Mal in seiner Karriere die Marke von 50 Toren - sollte ihm in der Hauptrunde noch ein weiterer Treffer gelingen, würde er eine neue persönliche Bestmarke aufstellen. Zuvor steuerte Draisaitl bereits eine Vorlage zum 5:1 durch Brett Kulak bei und knackte so zum dritten Mal in seiner Laufbahn die 100-Punktemarke. Mit 101 Punkten liegt er auf dem zweiten Rang der Topscorerwertung hinter Teamkollege Connor McDavid (104), der mit einem Tor und zwei Vorlagen der Matchwinner für Edmonton war.

Im deutschen Duell behielt Tim Stützle mit den Ottawa Senators die Oberhand gegen die Detroit Red Wings um Torhüter Thomas Greiss und Abwehrass Moritz Seider. Stützle bereitete den Treffer von Josh Norris zum zwischenzeitlichen 2:1 vor und hat nun beachtliche 42 Scorerpunkte (14 Tore, 28 Vorlagen) auf seinem Konto. Beim 5:2-Erfolg der Senators war Josh Norris, Sohn des ehemaligen DEL-Spielers Dwayne Norris (Kölner Haie und Frankfurt Lions), mit drei Toren der Mann des Spiels. Es war der erste Hattrick des erst 22-jährigen US-Amerikaners und die Saisontore 28, 29 und 30. Thomas Greiss entschärfte im Kasten der Red Wings 31 Schüsse und machte eine gute Partie. Moritz Seider erhielt mit 24:16 Minuten die meiste Eiszeit aller Feldspieler, verzeichnete dabei zwei Torschüsse, drei Checks und vier Blocks. Ottawa entschied das Spiel erst mit zwei späten Empty-Net-Toren, als Greiss bereits sein Tor zugunsten eines weiteren Feldspielers verlassen hatte.

Beim 4:1-Sieg der Seattle Kraken gegen die Dallas Stars saß Kraken-Torhüter Philipp Grubauer nur auf der Bank. Sein Backup Chris Driedger avancierte mit 29 Paraden zum Matchwinner für Seattle.

Die weiteren Ergebnisse von Sonntag, 03.04.2022 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:5

New Jersey Devils - New York Islanders 3:4

Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 2:3 n.V.

Chicago Blackhawks - Arizona Coyotes 2:3 n.V.

New York Rangers - Philadelphia Flyers 3:4 n.P.

Washington Capitals - Minnesota Wild 1:5