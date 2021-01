Lesedauer: ca. 2 Minuten

Fünf Duelle fanden in der vergangenen Nacht statt. Die Edmonton Oilers erkämpfen einen wichtigen Sieg gegen Toronto und beenden eine kleine Niederlagenserie. Nico Sturm gewinnt wieder mit den Minnesota Wild und belegt den zweiten Platz in der West Division. Die Vancouver Canucks gewinnen irren Schlagabtausch gegen Montreal, bei denen Tyler Toffoli einen Hattrick erzielt.

Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers 1:3

Leon Draisaitl gelang mit seinem ersten Saisontor der Siegtreffer für die Edmonton Oilers bei deren Gastauftritt in Toronto, den sie mit 3:1 für sich entschieden. Durch ein kurioses Tor gingen die Oilers im ersten Abschnitt in Führung. Dominik Kahun (12:53 Einsatzzeit, Plus-Minus-Wertung +1) erzwang in der Angriffszone hinter dem Tor einen Puckverlust, so dass die Scheibe vor das Tor ging und diese von dort aus die Maple Leafs-Verteidigung ins eigene Tor beförderte. Da Kailer Yamamoto zuletzt von Edmonton am Puck war, bekam dieser den Treffer gutgeschrieben. Diese Führung sollte bis in den Schlussabschnitt Bestand haben, bevor Toronto in der 47. Minute zum Ausgleich durch Superstar Auston Matthews kam. Doch nur kurze Zeit später (50.) brachte Leon Draisaitl (4 Torschüsse, 20:19 Minuten Eiszeit, Plus-Minus-Wertung +1) in Überzahl die Oilers wieder in Front. Als Toronto Torhüter Frederik Andersen zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm, setzte Josh Archibald per Empty-Net-Goal den Schlusspunt zum 3:1-Auswärtserfolg. Star des Abends war allerdings Oilers-Torhüter Mikko Koskinen, der mit 25 Paraden und einer Fangquote von 96,2 Prozent eine starke Partie ablieferte.





Anaheim Ducks - Minnesota Wild 2:3

Nico Sturm gewann mit den Minnesota Wild auswärts bei den Anaheim Ducks mit 3:2. Der deutsche Angreifer erhielt 10:18 Minuten Spielzeit und verzeichnete dabei drei Torschüsse und zwei Blocks. Für Minnesota, bei denen Ryan Hartman, Nick Bonino und Joel Eriksson Ek die Tore erzielte, war er der dritte Sieg im vierten Saisonspiel, was aktuell den zweiten Platz in der West Division bedeutet. Für die Wild stand erstmals in dieser Saison der 24-jährige Finne Kaapo Kahkonen zwischen den Pfosten und machte mit 22 Paraden und einer Fangquote von 91,7 Prozent eine gute Figur.

Vancouver Canucks – Montreal Canadiens 6:5 n.P.

Einen wilden Schlagabtausch lieferten sich die Vancouver Canucks und Montreal Canadiens. Ex-Canucks-Stürmer Tyler Toffoli, nun im Dienste der Canadiens, erzielte einen Hattrick und hatten großen Anteil daran, dass Montreal einen Punkt ergatterte und dadurch an der Spitze der kanadischen North Division steht. Für Vancouver, die das Match mit 6:5 nach Penaltyschießen für sich entschieden, trafen Bo Horvat und Brock Boeser doppelt. Den entscheidenden Penalty verwandelte Bo Horvat, sicherte so Vancouver den Zusatzpunkt und den zweiten Saisonsieg. Bis zum 4:4 ging Vancouver immer wieder mit einem Tor in Führung, während Montreal ausgleichen konnte. Kurz vor Schluss (57.) führten erstmals dann die Canadiens mit 5:4, bevor die Canucks nur 32 Sekunden später wieder ausglichen und es mit 5:5 in die Overtime und anschließend in das Penaltyschießen ging.

Die weiteren Ergebnisse vom 20.01.2021 in der Übersicht:

St. Louis Blues – San Jose Sharks 1:2 n.P.

Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes 5:2