Alex Ovechkin überholt Steve Yzerman in der ewigen Torjägerliste bei Niederlage von Washington gegen Nashville. Edmonton Oilers müssen knappe Heimniederlage im kanadischen Duell gegen die Calgary Flames hinnehmen. Korbinian Holzer kommt bei Sieg der Anaheim Ducks nicht zum Einsatz.

Das mit Spannung erwartete Derby zwischen den Edmonton Oilers und Calgary Flames hatte einiges zu bieten. Nachdem bereits in der vergangenen Partie ein Disput zwischen Zack Kassian und Matthew Tkachuk entbrannte, ging es diesmal in die nächste Runde. Zuvor allerdings lieferten sich erst Ryan Nugent-Hopkins und Sean Monahan (17.) einen Fight, bevor die zwei Streithähne Kassian und Tkachuk in den Ring (17.) stiegen. Kassian streckte nach nur wenigen Sekunden Tkachuk zur Freude der heimischen Oilers-Fans nieder. Eishockey wurde auch noch gespielt. Calgary konnte dreimal in Führung gehen – Edmonton dreimal den Spielstand ausgleichen. Calgary entführte den Zusatzpunkt mit einem knappen 4:3 nach Penaltyschießen. Leon Draisaitl (26:55 Minuten Einsatzzeit) steuerte zwei Vorlagen bei der knappen Niederlage der Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames bei und wurde im Anschluss zum ersten Star des Spiels ausgezeichnet. Sowohl beim zwischenzeitlichen 1:1 durch Kailer Yamamoto (26.), als auch beim 2:2 von Alex Chiasson (35.) leistete der 24-jährige die Vorarbeit und konnte zum neunten Mal in Folge punkten. Bei dieser Punkteserie sammelte der deutsche Ausnahme-Stürmer bislang 16 Punkte (fünf Tore und elf Vorlagen). Draisaitl und Teamkollege Connor McDavid liegen nun punktgleich mit 77 Scorerpunkten (beide 27 Tore, 50 Vorlagen) an der Spitze der NHL-Scorerliste. Oilers-Verteidiger Matt Benning glich die Partie im letzten Abschnitt (52.) mit seinem ersten Saisontor aus. Auf Seiten der Flames konnte Elias Lindhom mit einem frühen Tor nach 61 Sekunden die Gäste mit 1:0 in Führung bringen und Andrew Mangiapane (34.+40.) sorgte für die beiden weiteren Treffer. Im Penaltyschießen traf Sean Monahan als einziger Schütze und sicherte so den Zusatzpunkt für Calgary. Tobi Rieder kam für Calgary 9:41 Minuten in der vierten Sturm-Reihe zum Einsatz, verzeichnete einen Torschuss, einen geblockten Schuss und hatte einen Plus-Minus-Wert von -1.

Alex Ovechkin erzielte bei der 4:5 Niederlage der Washington Capitals seinen 35. Saisontreffer und das 693. Tor seiner NHL-Laufbahn, mit dem er Steve Yzerman in der ewigen Torjägerliste überholte und nun auf dem alleinigen neunten Platz liegt. Auf Mark Messier (694 Tore), der den achten Rang inne hat, beträgt der Rückstand nur einen Treffer.

Die Anaheim Ducks feierten einen überraschenden 4:2 Sieg zu Hause gegen die favorisierten Arizona Coyotes. Der deutsche Verteidiger Korbinian Holzer kam nicht zum Einsatz.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht:

Los Angeles Kings – Tampa Bay Lightning 2:4



Dallas Stars – Toronto Maple Leafs 3:5

San Jose Sharks – Vancouver Canucks 2:5