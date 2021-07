Lesedauer: ca. 3 Minuten

Luke Hughes wurde an vierter Position von den New Jersey Devils gezogen und wird nun womöglich Teamkollege seines Bruders Jack.

Wie von vielen Experten im Vorfeld erwartet, nutzten die Buffalo Sabres den ersten Pick im NHL Entry Draft 2021, um Owen Power zu verpflichten. Der baumlange kanadische Verteidiger, mit Team Kanada im Juni Weltmeister geworden, wechselt von der Universitätsmannschaft aus Michigan zu den Säbeln. Er ist einer von drei Spielern dieser Uni, die in der ersten Runde gezogen wurden - ein Novum in der NHL-Historie. Sein Teamkollege Matthew Beniers wurde von den Seattle Kraken an zweiter Stelle gezogen, Kent Johnson von den Columbus Blue Jackets an Position fünf. Mason MacTavish, Sohn des Schweiz-Kanadiers Dale MacTavish, komplettiert das Top-Trio in diesjährigen Draft. Die Anaheim Ducks zogen ihn als dritten Spieler. Zuletzt spielte er bei den Peterborough Petes in der Junioren-Liga OHL.

Die Columbus Blue Jackets zogen drei Spieler in der ersten Runde: Neben Kent Johnson sicherten sie sich die Dienste von Cole Sillinger, wie Johnson auf der Center-Position spielend, sowie Verteidiger Corson Ceulemans, der nicht aus einer der Top-Juniorenligen kommt, sondern eine Etage darunter in der Alberta Junior Hockey League (AJHL) aktiv war. Das Team aus Ohio strebt einen kleinen Rebuild an. Im Zuge dessen wurde ihr langjähriger Star-Verteidiger Seth Jones im Tausch für Adam Boqvist und diverse Draft-Picks in den kommenden Jahren. Ebenfalls nicht mehr im Kader stehen wird ihr langjähriger Top-Stürmer Cam Atkinson. Der 32jährige US-Amerikaner wechselt im Tausch für Jakub Voracek nach Philadelphia. Der tschechische Angreifer hatte einst seine Karriere in Columbus begonnen, ehe er zehn Spielzeiten für die Flyers auflief.



Luca Münzenberger von den Oilers gedraftet



Bester Deutscher im Draft ist Verteidiger Luca Münzenberger, der aus dem Nachwuchs der Kölner Haie kommt. Die Dienste des gebürtigen Düsseldorfers sicherten sich die Edmonton Oilers. Parallelen zu Leon Draisaitl bieten sich an, könnten aber auch eine hohe Hypothek für den Verteidoiger mit Gardemaß sein.



Zwei kuriose Geschichten hatte der Draft auch noch zu bieten: Die Arizona Coyotes zogen Josh Doan in der zweiten Runde. Das Trikot mit der Nummer 19 seines Vaters Shane hängt seit einigen Jahren in Glendale unter dem Hallendach. Logan Mailloux wurde sozusagen gegen seinen Willen gedraftet: Der 18jährige Verteidiger spielte zuletzt in Schweden und sieht sich dort einem Strafverfahren ausgesetzt. Er hatte ungefragt ein Foto von sich mit einer jungen Frau in einem "intimen Moment" gemacht und an seine Teamkollegen verschickt. Vor diesem Hintergrund hatte er gebeten, bei diesem Draft nicht berücksichtigt zu werden, um sich perönlich weiterentwickeln zu können, wie er in einem Statement sagte. Das hatten die Montreal Canadiens aber offenbar nicht mitbekommen und ihn dennoch in der ersten Runde an Position 31 gezogen.

Draft-Zeit ist auch immer ein bisschen Familienzeit: Kirby Dach von den Chicago Blackhawks könnte in der Windy City schon bald Gesellschaft von seinem Bruder Colton erhalten, der an Position 62 gedraftet wurde. Jack Hughes bei den New Jersey Devils und Bruder Quinn Hughes bei den Vancouver Canucks spielen bereits in der NHL - der dritte Filius der Familie, Luke, wurde nun ebenfalls von den New Jersey Devils gezogen, an Position vier.

Teams basteln am Kader für die neue Saison



Auch in Sachen Kaderplanung waren einige Teams sehr aktiv: Taylor Hall unterschrieb einen Vier-Jahres-Vertrag, der ihm sechs Millionen Dollar pro Spielzeit sichert. Sam Reinhart wurde von den Buffalo Sabres zu den Florida Panthers getradet. Die Sabres erhalten im Gegenzug Nachwuchsgoalie Devon Levi und einen Erstrunden-Pick im kommenden Jahr. In Colorado verlängert hat Cale Makar. Er wird im Team von Philipp Grubauer in den nächsten sechs Jahren neun Millionen Dollar pro Spielzeit erhalten. Oilver Ekman-Larson und Conor Garland wurden von den Arizona Coyotes zu den Vancouver Canucks abgegeben. Aus Westkanada wechseln Loui Eriksson, Stanley Cup-Sieger Jay Beagle und Tough Guy Antoine Russell in den Wüstenstaat.