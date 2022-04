Lesedauer: ca. 2 Minuten

Connor McDavid und Auston Matthews schreiben Geschichte.

Was ist besser, als einen Rekord zu brechen? Zwei Rekorde brechen! Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs trug sich beim 4:3-Auswärtssieg in Dallas gleich doppelt in die NHL-Geschichtsbücher ein. Mit Saisontor Nummer 55, ein Direktschuss aus spitzem Winkel in Überzahl zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung, krönte er sich zum Spieler mit den meisten Saisontoren in mehr als 100 Jahren Franchise-Historie. Und mIt dem Siegtreffer zum 4:3-Endstand nach 130 Sekunden in der Verlängerung nach einem sehenswerten Alleingang stellte er zudem einen Rekord für die meisten Saisontore eines US-Amerikanischen Spielers der NHL-Geschichte auf. Er überholte mit seinem Treffer Jimmy Carson (Saison 1987/88, Los Angeles Kings) und Kevin Stevens (Pittsburgh Penguins, Saison 1992/93). Der bisherige Franchise-Rekordhalter Rick Vaive (Saison 1981/82) gratulierte ebenso wie Leafs-Ikone Mats Sundin, der Matthews auch die Einstellung weiterer Rekorde prohezeihte, insbesondere seiner eigenen für die meisten Tore und Scorerpunkte im Trikot der vielleicht größten NHL-Franchise.

Ebenfalls Geschichte schrieb einmal mehr Connor McDavid: Der Kapitän der Edmonton OIlers steuerte beim 3:2-Auswärtssieg seiner Mannschaft in Los Angeles ein Tor und einen Assist bei. Er ist damit der siebte Spieler der NHL-Geschichte, der in mindestens 15 Spielen in Folge mehrfach punktete. Seine Vorgänger in dieser Kategore heißen Wayne Gretzky, Mike Bossy, Marcel Dionne, Guy Lafleur, Denis Savard und Bobby Orr. Und mit seinem Saisontor Nummer 42 stellte er gleich auch noch einen Karriere-Bestwert auf. Leon Draisaitl kehrte nach einem Spiel Pause aufgrund einer nicht näher spezifizierten Unterkörperverletzung zurück, blieb aber punktlos. Mit dem Sieg festigten die Oilers Platz 2 in der Pacific Division - gegen genau die Mannschaft, die nach jetzigem Stand ihr Gegner in der ersten Play-off-Runde wäre. Trevor Moore von den LA Kings schoss in der Partie sein fünftes Unterzahltor in dieser Spielzeit - Liga-Bestwert Spielzeit!

Und auch der Schweizer Roman Josi, Verteidiger in Diensten der Nashville Predators, erlebte einen historischen Abend: Mit seinen drei Assists beim 3:2-Heimsieg gegen die Ottawa Senators stellte er mit 87 Zählern einen Franchise-Rekord für die meisten Punkte in einer Saison auf und stieß damit Paul Kariya vom Thron. Er hatte in der Saison 2005/06 85 Punkte erzielt. Tim Stützle kam in der Partie nicht zum Einsatz wegen einer nicht näher benannten Unterkörperverletzung, was die "Schwalben-Kritik" von Montreals Brendan Gallagher nach dem 6:3-Sieg der Sens gegen die Habs in anderem Licht erscheinen lässt.

Beim 2:0-Auswärtssieg der Seattle Kraken in Chicago erreichte der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer den zweiten Shutout der Saion und den 20. seiner NHL-Karriere. Die Tore für Liga-Neuling erzielten Jordan Eberle und Alex Wennberg. Die Blackhawks gaben bekannt, dass sie die Trikotnummer 81 von Marian Hossa nicht mehr vergeben werden. Die Zeremonie soll in der kommenden Saison stattfinden. Er wird damit der achte Spieler in der mehr als 100jährigen Geschichte des Teams aus der "Windy City", dessen Nummer unter das Hallendach gehängt wird.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:



New Jersey Devils - Montreal Canadiens 4:7

New York Rangers - Pittsburgh Penguins 3:0

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 1:4

Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 5:3

Arizona Coyotes - Vancouver Canucks 1:5

San Jose Sharks - Calgary Flames 2:4