Für den 26-jährigen Nationalspieler ist das Abenteurer NHL vorerst beendet. Der SC Bern angelt sich den in Europa umworbenen Stürmer.

Der SC Bern hat den deutschen Nationalspieler Dominik Kahun für die kommenden drei Spielzeiten bis zum Sommer 2024 unter Vertrag genommen. Dabei besitzt Kahun jedoch eine Ausstiegsklausel, die ihm jedes Jahr im Sommer einen Wechsel zu einem NHL-Verein ermöglicht. „Er besitzt die gewünschte Qualität und Vielseitigkeit, die wir benötigen, bringt NHL-Erfahrung mit und hat auf internationaler Ebene im deutschen Nationalteam mit 5 Scorerpunkten aus 7 Spielen an den Olympischen Spielen 2018 wesentlich zum Gewinn der Silbermedaille beigetragen“, sagt Sportchef Andrew Ebbett vom SC Bern. In 186 NHL-Partien für die Chicago Blackhawks, Buffalo Sabres und Edmonton Oilers sammelte Kahun 83 Scorerpunkte (34 Tore, 49 Vorlagen). In der letzten Saison stand der 26-jährige Angreifer für Edmonton an der Seite von Superstar Leon Draisaitl auf dem Eis, konnte allerdings die Verantwortlichen nicht vollends überzeugen. Nachdem Kahun bis zuletzt auf ein Vertragsangebot eines NHL-Klubs hoffte, stand er in der vergangenen Woche in der Schweiz bereits mit dem SC Bern auf dem Eis. Nun bestätige der Klub am heutigen Montag den Wechsel. Der EHC Red Bull München, für den Kahun vier Spielzeiten das Trikot trug, machte sich ebenfalls Hoffnungen auf eine Verpflichtung.