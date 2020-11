Lesedauer: ca. 1 Minute

Dominik Kahun wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten zu den Edmonton Oilers. Der ehemalige Münchner unterschreibt einen Einjahresvertrag mit einem Salär von 975.000.

DEB-Nationalspieler Dominik Kahun wechselt laut den "Eishockey News" zu den Edmonton Oilers und wird nicht bei den Buffalo Sabres bleiben. Der NHL-Insider Elliotte Friedman bestätigte den Wechsel und gab dazu auch die Vertragsdetails bekannt. Der Angreifer unterzeichnet einen Vertrag für die kommende Saison mit einem Jahresgehalt von 975.000 US-Dollar.

Kahun wurde während der vergangenen Saison von den Pittsburgh Penguins zu den Buffalo Sabres getradet. Für Buffalo absolvierte der ehemalige Münchner allerdings aufgrund der Saisonunterbrechung nur sechs Spiele. In der kommenden Saison trifft Dominik Kahun auf seinen Nationalmannschaftskameraden und langjährigen Freund Leon Draisaitl. Beide spielten bereits bei den Jungadlern zusammen und auch in den Nationalmannschaften waren beide jahrelang Zimmerkollegen. In der U16 kamen die beiden auf unglaubliche 398 Punkte in 30 Spielen zusammen. "Ich freue mich, dass die beiden Freunde zusammen in Edmonton spielen können", zitiert die "Eishockey News" Kahuns Agenten Jiri Poner. "Edmonton hatte neben Buffalo das meiste Interesse. Die Sabres haben sich aber für einen anderen Weg entschieden."

In der vergangen Saison erzielte Kahun 12 Tore in 56 NHL-Spielen und bereitete 19 weitere Treffer vor. Insgesamt kommt der deutsche Angreifer auf 25 Treffer und 43 Torvorlagen in 138 NHL-Einsätzen für die Chicago Blackhawks sowie Pittsburgh und Buffalo.

