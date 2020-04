Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mittlerweile haben sich einige deutsche Spieler in der besten Eishockeyliga der Welt, der NHL, etabliert. Jedoch unterscheiden sich die Verträge dieser Spieler, wie man der Internetseite capfriendly.com entnehmen kann, in Länge und Summe enorm.

Ganz vorne ist natürlich der Superstar der Edmonton Oilers, Leon Draisaitl, der im Sommer 2017 seinen auslaufenden Vertrag um acht Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängerte. Das ausgehandelte Gesamtvolumen beträgt 68 Millionen US-Dollar, was einem Jahresgehalt von 8,5 Millionen Dollar entspricht. Dem Köln folgt Thomas Greiss. Der Schlussmann der New York Islanders weist aktuell einen jährlichen Verdienst von rund 3,3 Millionen Dollar auf. Es bleibt abzuwarten, welches Gehalt der 34-Jährige in seinem nächsten Vertrag aushandelt, da sein Vertrag in New York nach dieser Saison ausläuft.

Aber auch der andere deutsche Schlussmann in der NHL, Phillip Grubauer, bekommt in Colorado die gleiche Entlohnung wie Thomas Greiss. Die anderen Deutschen spielen allesamt mit Verträgen, die unter einer Million Dollar dotiert sind. Domik Kahun und Moritz Seider sind hier mit einem NHL Entry Vertrag, der mit 925.000 Dollar belohnt wird, noch unter den Topverdienern der restlichen Deutschen.