Head-Coach Sheldon Keefe muss bei den Toronto Maple Leafs seine Koffer packen, nachdem die hoch ambitionierten Kanadier wieder einmal frühzeitig Sommerpause haben.

Die Toronto Maple Leafs haben sich am Donnerstag von Cheftrainer Sheldon Keefe getrennt. Die Kanadier verloren die erste Playoff-Runde in sieben Spielen gegen die Boston Bruins und sind seit 2004 nur einmal (2023) über die erste Runde der Stanley Cup Playoffs hinausgekommen. In der regulären Saison erreichten die Leafs eine Bilanz von 46-26-10 und belegten mit 102 Punkten den dritten Platz in der Atlantic Division.

„Die heutige Entscheidung war schwierig“, sagte Brad Treliving, General Manager der Maple Leafs. „Sheldon ist ein ausgezeichneter Trainer und ein großartiger Mann. Wir haben jedoch festgestellt, dass eine neue Stimme erforderlich ist, um dem Team zu helfen, unser ultimatives Ziel zu erreichen. Wir danken Sheldon für seine harte Arbeit und seinen Einsatz für die Organisation in den letzten neun Jahren und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute.“

Nur einmal (3:2-Sieg in Spiel 2 gegen Boston) in ihren letzten 14 Playoff-Partien erzielten die Leafs mehr als zwei Tore in einem Spiel. Sie konnten in der Serie in 21 Überzahlsituationen nur einen Treffer erzielen (4,8 Prozent), nachdem sie in der regulären Saison noch Siebter waren (24,0 Prozent). Keefe wurde nach der Zukunft des Kerns gefragt, nachdem Toronto in der Verlängerung von Spiel 7 mit 2:1 verloren hatte und ob er glaubte, dass er irgendwann den Durchbruch schaffen könnte.

„Wir sind hier im Ergebnisgeschäft und haben keine Ergebnisse erzielt“, sagte Keefe am Montag, nachdem Toronto in der Verlängerung von Spiel 7 mit 2:1 verloren hatte. „Wir haben die Erwartungen nicht erfüllt und als Cheftrainer übernehme ich die volle Verantwortung dafür.“

Die Eckpfeiler des Team um die Stürmer Auston Matthews (107 Punkte, 69 Tore, 38 Vorlagen), William Nylander (98 Punkte, 40 Tore, 58 Vorlagen), Mitch Marner (85 Punkte, 26 Tore, 59 Vorlagen) und John Tavares (65 Punkte, 29 Tore, 36 Vorlagen) enttäuschte nach starker Vorrunden mal wieder in den Playoffs.

„Sie haben ein Team, das Erwartungen und Ziele im Auge hat und wenn Sie diese nicht erreichen, ist das kein gutes Gefühl“, sagte Keefe. „Meine Aufgabe als Trainer ist es, Lösungen zu finden und einen Weg vorzugeben, wie die Gruppe weiterkommt. Sie müssen zum wichtigsten Zeitpunkt des Jahres erfolgreich sein und das haben wir nicht geschafft.

Der 43-jährige Keefe hatte in fünf Spielzeiten als Head-Coach der Maple Leafs eine Bilanz von 212-97-40 und 16-21 in den Playoffs, seinem ersten Trainerjob in der NHL, nachdem er am 20. November 2019 Mike Babcock ersetzt hatte. Er ist der 11. NHL-Trainer, der in dieser Saison entlassen wurde, neben Jay Woodcroft (Edmonton Oilers), Dean Evason (Minnesota Wild), Craig Berube (St. Louis Blues), D.J. Smith (Ottawa Senators), Lane Lambert (New York Islanders), Todd McLellan (Los Angeles Kings), Lindy Ruff (New Jersey Devils), Don Granato (Buffalo Sabres), David Quinn (San Jose Sharks) und Dave Hakstol (Seattle Kraken).