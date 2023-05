Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Florida Panthers nehmen den Schwung aus der Boston-Serie mit und starten mit einem Auswärtssieg bei den Toronto Maple Leafs in die zweite Runde.

Vier Tore von Joe Pavelski, der sein Comeback nach überstandener Gehirnerschütterung gab, reichten für die Dallas Stars nicht zum Sieg vor heimischem Publikum im ersten Spiel ihrer Zweitrunden-Serie gegen die Seattle Kraken. Der fast 39 Jahre alte US-Amerikaner ist der zweitälteste Spieler, der jemals in den Play Offs einen Hattrick erzielt hat.

Pavelski brachte sein Team nach gut zweieinhalb Minuten in Führung. Exakt neun Minuten später wurde es dann kurios: In einem wilden Schlagabtausch mit fünf Toren auf beiden Seiten in weniger als vier Minuten zogen die Kraken auf 4:2 davon, darunter war ein Doppelschlag der Gäste aus dem Staat Washington durch Justin Schultz und Oliver Björkstrand in nur elf Sekunden.

Danach beruhigte sich da Spiel etwas - die nächsten Tore fielen erst im Schlussdrittel. Joe Pavelski staubte erst nach einem Abpraller von Seattles Torwart Philipp Grubaue ab, dann nahm er einen Flatterpass aus der Luft und bugsierte ihn irgendwie an Grubauer vorbei ins Tor der Kraken.



So musste die Verlängerung entscheiden. Darin hatten zunächst die Gastgeber die beste Chance, als Jamie Benn mit einem Alleingang an Philipp Grubauer scheiterte. Dann kam der große Moment von Yanni Gourde: Der Franko-Kanadier in Diensten der Kraken, der mit Tampa Bay Lightning zwei Stanley Cups gewann, entschied das Spiel so, wie man es in der Verlängerung eines Play Off-Spiels tun sollte. Im Gewühl vor dem Tor der Stars zog er aus der Drehung einfach ab und fand mit seinem Schuss den Weg ins Tor zum 5:4-Endstand und zur 1:0-Serienführung für die Gäste .

Philipp Grubauers Statistiken waren mit 31 Saves (88,6 Prozent Fangquote) zwar nicht herausragend, aber in den ganz wichtigen Momenten wie etwa in der Verlängerung war er zur Stelle.



Weiter geht es bereits in zwei Tagen, dann wieder in Dallas.

Auch in der zweiten Runde der Eastern Conference gab es einen Auswärtssieg: Die Florida Panthers gewannen zum Serienauftakt mit 4:2 bei den Toronto Maple Leafs. Mann des Abends bei den Florida Panthers war Matt Tkachuk, der drei Assists besteuerte. Und erneut war es Brandon Montour, der ein ganz wichtiges Tor erzielte. Nach dem späten Ausgleich in Spiel 7 gegen die Boston Bruins machte er nun mit seinem Treffer zum 4:2-Endstand den Deckel auf dieses Spiel.