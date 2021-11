Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Seattle Kraken finden auch im sechsten Spiel hintereinander keinen Weg aus der Krise und verlieren klar gegen Grubauers ehemaligen Verein Colorado Avalanche. Vancouver beendet hingegen seine Niederlagenserie und gewinnt knapp gegen Winnipeg.

Eigentlich gönnte Kraken-Coach Dave Hakstol Nationaltorhüter Philipp Grubauer beim Heimspiel gegen Colorado eine Pause. Doch in der 26. Spielminute musste er den glücklosen Vertreter Chris Driedger (neun Paraden) beim Stande von 0:4 ablösen. Aber auch die Einwechselung von Grubauer brachte nicht den erhofften Impuls. Stattdessen musste der 29-Jährige noch dreimal hinter sich greifen und parierte 14 Schüsse seines Ex-Klubs. Als Seattle bereits mit 0:7 im Hintertreffen lag, fing die 32. Franchise der NHL doch noch an Eishockey zu spielen und kämpfte trotz des aussichtslosen Rückstands leidenschaftlich vor eigener Kulisse. Jordan Eberle mit seinem neunten Saisontor, Brandon Tanev und der Premierentreffer von Colin Blackwell im Trikot der Kraken versöhnte die Fans in der erneut ausverkauften Climate Pledge Arena. Seattle kassierte die sechste Niederlage in Folge und liegt nach nur vier Siegen aus 17 Partien auf dem letzten Platz der Pacific Division.

Im zweiten Freitagsspiel siegten die Vancouver Canucks mit 3:2 gegen Winnipeg und beendeten ihre Negativserie von fünf sieglosen Spielen. Matchwinner waren Canucks-Keeper Thatcher Demko mit 37 Paraden und Kyle Burroughs der sein erstes NHL-Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielte. Die weiteren Tore für Vancouver markierten Oliver Ekman-Larsson und Conor Garland jeweils in Überzahl, während für die Jets Nikolaj Ehlers und Pierre-Luc Dubois erfolgreich waren.