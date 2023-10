Lesedauer: ca. 1 Minute

Obwohl am Sonntag nur zwei NHL-Partien auf dem Spielplan standen, gab es zahlreiche Tore und Niederlagen für die Favoriten.

Stützle markiert zweites Saisontor und Tkachuk schreibt Geschichte

Tim Stützle siegte mit den Ottawa Senators 5:2 gegen die favorisierten Tampa Bay Lightning. Dabei steuerte der deutsche Nationalstürmer seinen zweiten Saisontreffer zum 5:2-Endstand per Emptynetter bei. Mit 22:02 Minuten erhielt der 21-Jährige die mit Abstand meiste Eiszeit aller Senators-Angreifer, verzeichnete die meisten Torschüssen (8) und hatte einen starken Plus-Minus-Wert von +2. Teamkollege Brady Tkachuk (zwei Tore, eine Vorlage) gelang als erstem Sens-Spieler der Franchise-Geschichte zwei Zwei-Tore-Spiele in den ersten beiden Partien einer Saison. Neuzugang Vladimir Tarasenko feierte zudem den ersten Treffer im Trikot der Kanadier. Auf der Gegenseite kam der 29-jährige Torhüter Matt Tomkins, elf Jahre nachdem er 2012 von den Chicago Blackhawks gedraftet wurde, zu seinem NHL-Debüt. Mit 33 teils sehenswerten Paraden hielt der US-Amerikaner sein Team lange Zeit im Spiel.

Vatrano führt Anaheim Ducks mit Hattrick zu Erfolg gegen Carolina

Im zweiten Spiel des Tages durften die Anaheim Ducks ihren ersten Saisonsieg mit 6:3 gegen Titelfavorit Carolina Hurricanes bejubeln. Mann der Partie war Hattrick-Schütze Frank Vatrano, dem dieses Kunststück zum vierten Mal in seiner Karriere gelang. Daneben war Backup-Goalie Lukas Dostal mit 32 Paraden ein starker Rückhalt für die Kalifornier und der 19-jährige Rookie Pavel Mintyukov markierte das erste Tor seiner NHL-Laufbahn. Die Partie war allerdings nicht so einseitig wie das Ergebnis erahnen lässt. Nach 1:4-Rückstand kämpfte sich Carolina noch auf 3:4 zurück, doch zwei Treffer in das leere Tor besiegelten die erste Niederlage der Hurricanes im dritten Spiel.





Die Ergebnisse von Sonntag, 15.10.23 in der Übersicht:

Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 5:2

Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 6:3