Die Edmonton Oilers konnten trotz deutlichem Chancenplus die überraschende Heimniederlage gegen die Anaheim Ducks nicht verhindern. Die Buffalo Sabres um JJ Peterka bauen Siegesserie auf drei Spiele aus, Nico Sturm verliert mit San Jose im Penaltyschießen und Moritz Seider unterliegt mit Detroit gegen Stützle-Klub Ottawa Senators.

Die Edmonton Oilers konnten ihre Überlegenheit von 49:17-Schüssen nicht in Zählbares ummünzen und unterlagen am Ende mit 3:4 im heimischen Rogers Place gegen die Anaheim Ducks. Dabei konnten die Kanadier einen 1:3-Rückstand mit zwei Überzahltoren durch Ryan Nugent-Hopkins und Superstar Connor McDavid auf 3:3 ausgleichen. Leon Draisaitl steuerte zu den beiden Treffern jeweils die Vorlage bei und steht bereits bei 54 Scorerpunkten (21 Tore, 33 Vorlagen) in der laufenden Saison. Doch Ducks-Verteidiger John Klingberg gelang bei einem von nur zwei Torschüssen der Gäste im Schlussabschnitt der Siegtreffer zum 4:3. Für Anaheim war es der zweite Sieg in regulärer Spielzeit hintereinander, nachdem ihnen dies in den ersten 30 Saisonspielen lediglich einmal gelang. Während die Ducks trotz des Erfolgs weiterhin Schlusslicht der Pacific Division sind, bleibt Edmonton auf dem vierten Rang und belegt damit weiterhin einen Playoffplatz.

Die Ottawa siegten ohne den weiterhin verletzen Tim Stützle mit 6:3 gegen die Detroit Red Wings und Moritz Seider. Grundstein des Erfolgs für die Senators waren drei Überzahl- und zwei Unterzahltore. Seider stand knapp 20 Minuten für Detroit auf dem Eis und verzeichnete zwei Torschüsse, einen Check, vier Blocks und hatte einen Plus-Minus-Wert von -1. Die Ottawa Senators (7. Platz) verkürzten durch den Sieg mit nun 30 Punkten den Rückstand auf den Fünftplatzierten Detroit (32 Punkte) auf nur noch zwei Zähler.

Nico Sturm musste beim Gastauftritt seiner San Jose Sharks bei den Los Angeles Kings eine knappe 2:3-Pleite nach Penaltyschießen hinnehmen. Der Augsburger brachte in 17:15 zwei Checks an, durfte dabei etwas mehr als vier Minuten in Unterzahl ran und gewann acht von 14 Bullys.

JJ Peterka durfte beim 5:2 seiner Buffalo Sabres gegen die Arizona Coyotes den dritten Erfolg hintereinander feiern. Jeff Skinner (zwei Tore, eine Vorlage) und Tage Thompson (ein Tor, zwei Assists) gehörten zu den Matchwinnern der Sabres.

Die Washington Capitals gewannen 5:2 gegen die Toronto Maple Leafs. Mann des Abends war Caps-Abwehrspieler Erik Gustafsson der nicht nur seinen ersten Treffer im Trikot der Hauptstädter markierte, sondern noch zwei weitere folgen ließ und so seinen ersten Hattrick seiner Laufbahn bejubeln durfte.

Die weiteren Ergebnisse von Samstag, 17.12.2022 in der Übersicht:

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:2

Carolina Hurricanes - Dallas 5:4 n.V.

Philadelphia Flyers - New York Rangers 3:6

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 1:5

New Jersey Devils - Florida Panthers 2:4

Colorado Avalanche - Nashville Predators 3:1

Vegas Golden Knights - New York Islanders 2:5

Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 1:5