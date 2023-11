Lesedauer: ca. 1 Minute

Tim Stützle beendet mit den Ottawa Senators eine Niederlagenserie von drei Spielen. Moritz Seider verliert mit den Detroit Red Wings gegen Spitzenteam Boston Bruins und Philipp Grubauer muss erneut von der Bank aus zusehen, wie Seattle bereits die siebte Pleite der Spielzeit kassiert.

Die Ottawa Senators haben ihre Niederlagenserie von drei Spielen mit einem 5:2-Erfolg bei den Pittsburgh Penguins beendet. In 18:26 Minuten Einsatzzeit verbuchte Tim Stützle zwei Vorlagen zu den Toren von Doppeltorschütze Brady Tkachuk zum 2:0 und 4:1. Das Punktekonto des deutschen Stürmers steht nun bereits bei zehn Zählern (zwei Tore, acht Vorlagen).

Nichts zu holen gab es für Moritz Seider (24:07 Minuten Eiszeit) mit den Detroit Red Wings beim 1:4 gegen die Boston Bruins. Bruins-Stürmer David Pastrnak war mit zwei Toren (Penalty und Empty Net) und einer Vorlage der Matchwinner. Während Detroit mit fünf Siegen aus neun Spielen auf dem vierten Rang der Atlantic Division liegt, hat Boston bislang in allen acht Partien gepunktet und liegt nach dem siebten Sieg im achten Spiel auf dem ersten Platz.

Die Seattle Kraken unterlagen 2:3 bei den Florida Panthers und verloren damit bereits zum siebten Mal im neunten Saisonspiel. Panthers-Angreifer Nick Cousins gelang in der 55. Minute der Siegtreffer und machte damit die Aufholjagd für Florida perfekt, nachdem sie bereits mit 0:2 in Rückstand lagen. Nationaltorhüter Philipp Grubauer musste zum dritten Mal hintereinander als Backup von der Bank aus zusehen, wie sein Team die siebte Pleite in der neunten Partie kassierte.

Meister Vegas Golden Knights feierte beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Los Angeles Kings bereits den achten Saisonsieg, punktete auch im neunten Spiel und ist bislang das beste Team der Liga.

Die Ergebnisse von Samstag, 28.10.23 in der Übersicht:

Philadelphia - Anaheim 4:7

Florida - Seattle 3:2

Boston - Detroit 4:1

Columbus - New York Islanders 0:2

Montreal - Winnipeg 4:3

Nashville - Toronto 3:2

Pittsburgh - Ottawa 2:5

Vancouver - New York Rangers 3:4

Los Angeles - Las Vegas 3:4 n.P.