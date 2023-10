Auston Matthews schreibt mit zweitem Hattrick in Folge Geschichte

Leon Draisaitl, Nico Sturm und JJ Peterka warten weiter mit ihren Teams auf den ersten Saisonsieg. Tim Stützle und Moritz Seider feiern hingegen die ersten Erfolge der Spielzeit.

Überlegene Edmonton Oilers warten weiter auf ersten Sieg

Die Edmonton Oilers sind trotz einer Überlegenheit von 40:16-Torschüssen auch nach dem zweiten Saisonspiel weiter punktlos. Nach der 1:8-Pleite in der ersten Partie empfingen die Oilers die Vancouver Canucks zum Rückspiel und unterlagen mit 3:4. Daran konnten auch die Treffer der beiden Superstars Leon Draisaitl und Connor McDavid (beide zusätzlich eine Vorlage) nichts ändern. Auf Seiten der Vancouver Canucks avancierte Sam Lafferty zum Siegtorschützen und Torhüter Casey DeSmith entschärfte bei seinem Debüt für die Westkanadier 37 Torschüsse.



Stützle trifft und siegt mit Ottawa

Tim Stützle bejubelte mit den Ottawa Senators beim 5:2 gegen die Philadelphia Flyers den ersten Sieg der Spielzeit. Der deutsche Stürmer erhielt mit 20:37 Minuten die meiste Einsatzzeit aller Senators-Angreifer und steuerte dem Erfolg eine Vorlage bei. Die Matchwinner der Kanadier waren Verteidiger Jakub Chychrun (zwei Tore, eine Vorlage) und Kapitän Brady Tkachuk (zwei Tore).



Seider mit Tor und Vorlage bei Erfolg der Red Wings

Ebenfalls den ersten Erfolg der laufenden Spielzeit feierte Nationalverteidiger Moritz Seider mit den Detroit Red Wings. Beim 6:4 gegen die Tampa Bay Lightning steuerte der 22-Jährige das Tor per Emptynetter zum 6:4-Endstand und eine Vorlage bei. Mann des Spiels war Sens-Neuzugang Alex DeBrincat (zwei Tore, ein Assist), während Lightning-Stürmer Steven Stamkos die gleiche Bilanz verbuchte.



Peterka, Sturm und Grubauer warten weiter auf ersten Saisonsieg

JJ Peterka unterlag mit den Buffalo Sabres gegen die New York Islanders 2:3, Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks 1:2 nach Penaltyschießen gegen die Colorado Avalanche und Torhüter Philipp Grubauer kam bei der dritten Saison-Niederlage der Seattle Kraken (1:2 im Shootout gegen die St. Louis Blues) nicht zum Einsatz.



Zweiter Hattrick für die Geschichtsbücher von Auston Matthews

Auston Matthews hat beim 7:4 der Toronto Maple Leafs gegen die Minnesota Wild mit seinem zweiten Hattrick im zweiten Spiel der Saison Geschichte geschrieben. Drei Tore in den jeweils ersten beiden Partien einer Saison markierten bis dato nur vier Spieler in der langen NHL-Geschichte. Zuletzt Alex Ovechkin (2017/18) und davor lediglich Cy Denneny, Joe Malone und Reg Noble in der allerersten NHL-Spielzeit 1917-18.

Die Ergebnisse von Samstag, 14.10.23 in der Übersicht:

Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 5:2

Winnipeg Jets - Florida Panthers 6:4

Boston Bruins - Nashville Predators 3:2



Columbus Blue Jackets - New York Rangers 5:3

Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 6:4

Montreal Canadiens- Chicago Blackhawks 3:2

Pittsburgh Penguins- Calgary Flames 5:2

Toronto Maple Leafs - Minnesota Wild 7:4

New York Islanders - Buffalo Sabres 3:2



St. Louis Blues- Seattle Kraken 2:1 n.P.



Edmonton Oilers- Vancouver Canucks 3:4

San Jose Sharks - Colorado Avalanche 1:2 n.P.

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 4:1

Los Angeles Kings- Carolina Hurricanes 5:6 n.P.