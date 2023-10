Lesedauer: ca. 1 Minute

Nationalverteidiger Moritz hat beim 4:0-Erfolg der Detroit Red Wings seinen dritten Scorerpunkt markiert. Lukas Reichel gelang hingegen mit den Chicago Blackhawks ein überraschender Erfolg bei den Toronto Maple Leafs.

Seider-Vorlage bei Red Wings-Sieg



Beim 4:0-Auswärtserfolg der Detroit Red Wings leistete Moritz Seider die Vorlage in Überzahl zum zwischenzeitlichen 3:0 durch Kapitän Dylan Larkin. Der 22-Jährige baute damit seine Punktausbeute auf drei Zähler (ein Tor, zwei Assists) aus. Mit 22:25 Minuten erhielt er zudem die meiste Einsatzzeit seines Teams und verzeichnete daneben, einen Torschuss, einen Check und blockte drei Schüsse des Gegners. Torhüter James Reimer wehrte bei seinem Debüt für die Red Wings alle 23 Schüsse auf seinen Kasten ab und verdiente sich seinen 29. Karriere-Shutout. Für Detroit war es der zweite Sieg in Folge, nachdem das Auftaktspiel verloren wurde.

Chicago gelingt Überraschung gegen Toronto

Auch Lukas Reichel hatte mit den Chicago Blackhawks nach dem 4:1-Sieg bei den Toronto Maple Leafs Grund zur Freude. Der deutsche Angreifer stand knapp zwölf Minuten auf dem Eis und hatte je einen Torschuss, Block und Check. Der 21-jährige Nürnberger wartet weiterhin auf seinen ersten Scorerpunkt der laufenden Spielzeit. Nachdem Leafs-Star Auston Matthews jeweils einen Hattrick in den ersten beiden Partien gelang, schafften es die Hawks ihn kalt zu stellen. Für die Franchise aus dem US-Bundesstaat Illinois war es der zweite Sieg im vierten Spiel.

Siege für Florida, New York Rangers und Washington

In den weiteren Partien fuhren die Florida Panthers mit 4:3 gegen die New Jersey Devils den ersten Saisonsieg ein und verspielten dabei beinahe noch eine 4:0-Führung. Ebenfalls mit nur einem Tor Differenz gewannen die New York Rangers im heimischen Madison Square (2:1 gegen die Arizona Coyotes) und die Washington Capitals (3:2 n.P. gegen die Calgary Flames).



Die Ergebnisse von Montag, 16.10.23 in der Übersicht:

Columbus - Detroit 0:4

New Jersey - Florida 3:4

N.Y. Rangers - Arizona 2:1

Toronto - Chicago 1:4

Washington - Calgary 3:2 n.P.