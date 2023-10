Ottawa und Detroit stürmen an Tabellenspitze der Atlantic-Division

Lesedauer: ca. 1 Minute

Sowohl Tim Stützle mit den Ottawa Senators, als auch Moritz Seider mit den Detroit Red Wings feierten den dritten Sieg hintereinander und belegen vorübergehend die ersten beiden Plätze der Atlantic Division.

Tim Stützle unterstrich beim ungefährdeten 6:1-Erfolg der Ottawa Senators gegen die Washington Capitals mit drei Vorlagen seine starke Frühform. In knapp 18 Minuten Einsatzzeit, verzeichnete Stützle einen Torschuss, zwei Blocks und zwei Checks und hatte einen Plus-Minus-Wert +1. Der 21-jährige Nationalstürmer hat bereits nach vier Spielen sechs Scorerpunkte (zwei Tore, vier Vorlagen) gesammelt. Zum Matchwinner avancierte allerdings Teamkollege Josh Norris, der bei seinem Saison-Debüt nach langer Verletzungspause zwei Treffer erzielte. Nachdem Ottawa zum Saisonauftakt verlor, folgten nun drei Siege in Folge und die Tabellenführung in der Atlantic Division.

Ebenfalls erfolgreich gestalteten die Detroit Red Wings ihre Heimpartie mit 6:3 gegen die Pittsburgh Penguins. Detroit führte bereits mit 4:1 nach zwei Dritteln, bevor Pittsburgh nochmal auf 3:4 verkürzte. Als die Gäste in den Schlussminuten alles riskierten und Goalie Tristan Jarry zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahmen, entschied Detroit mit zwei Treffern in das verwaiste Tor die Partie. Moritz Seider stand 20:48 Minuten auf dem Eis und verzeichnete dabei einen Torschuss, vier geblockte Schüsse und hatte einen Plus-Minus-Wert von -1. Während Andrew Copp (zwei Tore) und Alex DeBrincat (zwei Tore, eine Vorlage) zu den Sieggaranten Detroits gehörten, überzeugte Star-Verpflichtung Erik Karlsson (ein Tor, zwei Vorlagen) auf Seiten der Pittsburgh Penguins. Detroit feierte ebenfalls den dritten Sieg im vierten Spiel und belegt den zweiten Platz in der Atlantic Division, punktgleich mit Ottawa.

Die Ergebnisse von Mittwoch, 18.10.23 in der Übersicht:

Ottawa Senators - Washington Capitals 6:1

Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 6:3