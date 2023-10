Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am zweiten Tag des NHL-Saisonstarts hagelte es für Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers eine heftige 1:8-Niederlage im kanadischen Duell gegen die Vancouver Canucks, bei denen Brock Boeser mit vier Toren überragte. Ebenfalls nichts zu holen gab es für Tim Stützle mit den Ottawa Senators und Lukas Reichel mit den Chicago Blackhawks.

Edmonton Oilers mit Fehlstart beim 1:8 gegen Vancouver

Den Saisonstart haben sich die Edmonton Oilers sich anders vorgestellt. Beim Gastauftritt bei den Vancouver Cancuks setzte es eine 1:8-Pleite. Neben dem Vier-Tore-Mann Brock Boeser, gehörten J.T. Miller (ein Tor, drei Vorlagen), Elias Pettersson (ein Tor, drei Vorlagen) und Neu-Kapitän Quinn Hughes (drei Vorlagen) zu den besten Spielern Vancouvers. Canucks-Torhüter Thatcher Demko (21 Paraden) musste nach 48 Minuten durch Casey DeSmith ersetzt werden, da sich dieser aufgrund Dehydrierung übergeben musste. Auf Seiten der enttäuschenden Oilers fand lediglich Leon Draisaitl den Weg ins Tor und markierte das zwischenzeitliche 1:4. Der 27-jährige Kölner stand knapp 21 Minuten auf dem Eis und verzeichnete neben zwei Torschüssen auch zwei Strafzeiten. Teamkollege Connor McDavid gab die Vorlage zu Draisaitls Tor, hatte aber einen Plus-Minus-Wert von -3. Sowohl Starter-Goalie Jack Campbell (12 Paraden, Fanquote 75%), als auch Backup Stuart Skinner (12 Paraden, Fanquote 75%), der in der 33. Minute eingewechselt wurde, mussten sich beide jeweils viermal bezwingen lassen. Bereits am kommenden Samstag kann Edmonton sich dann im heimischen Rogers Place gegen Vancouver revanchieren.



Tim Stützle trifft bei Auftakt-Niederlage der Ottawa Senators

Für Tim Stützle gab es eine 3:5-Niederlage mit den Ottawa Senators bei den Carolina Hurricanes. Ottawa lag bereits mit 1:3 in Rückstand, kämpfte sich jedoch im Schlussabschnitt noch auf 3:3 heran, wobei Stützle (21:44 Minuten Einsatzzeit) der Ausgleich gelang. Carolina antwortete jedoch unbeeindruckt mit zwei Toren und siegte am Ende mit 5:3.

Chicago Blackhawks unterliegen bei Tor-Debüt von Connor Bedard

Für Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks gab es beim 1:3 gegen die Boston Bruins nach dem Auftakterfolg vom Vortag die erste Niederlage. Den einzigen Treffer der Hawks markierte Supertalent Connor Bedard mit seinem ersten NHL-Tor per Bauerntrick. Reichel stand 15:07 auf dem Eis, verzeichnete zwei Torschüsse und hatte einen Plus-Minus-Wert von -1. Auf Seiten der Boston Bruins war der Tscheche David Pastrnak mit zwei Toren und Torhüter Linus Ullmark (20 Paraden) die Sieggaranten.

Auston Matthews mit Hattrick bei Comeback-Sieg der Toronto Maple Leafs

Im kanadischen Traditionsduell siegten die Toronto Maple Leafs 6:5 nach Penaltyschiessen gegen die Montreal Canadiens. Dabei rettete Hattrick-Schütze Auston Matthews sein Team mit zwei späten Toren (56. und 59. Minute) nach 3:5-Rückstand noch zum 5:5 in die Verlängerung. Bei beiden Toren hatte Leafs-Goalie Ilya Samsonov zugunsten eines sechsten Feldspielers bereits seinen Kasten verlassen. Matthews erzielte zum 2:2 sein 300. Karrieretor im 482. Spiel und überholte damit Pat LaFontaine (549 Spiele) als schnellsten in der USA geborene Spieler, der diese Marke erreichte. Da in der Overtime keiner Mannschaft die Entscheidung gelang, verwandelte Mitchell Marner als einziger Schütze im Shootout zum Comeback-Sieg Torontos.

Die Ergebnisse von Mittwoch, 11.10.23 in der Übersicht:

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 8:1

Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 5:3

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 6:5 n.P.

Boston Bruins - Chicago Blackhawks 3:1

Calgary Flames - Winnipeg Jets 5:3

Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 2:5