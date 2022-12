Lesedauer: ca. 1 Minute

Leon Draisaitl punktet beim 5:2-Sied der Edmonton Oilers doppelt und Nico Sturm trifft erstmals nach seiner Verletzungspause. Philipp Grubauer verliert mit Seattle trotz starker Leistung und JJ Peterka unterliegt mit Buffalo in der Overtime.

Die Edmonton Oilers haben ihr Heimspiel gegen die Minnesota Wild mit 5:2 gewonnen. Leon Draisaitl erzielt dabei in Überzahl das zwischenzeitliche 4:2 im Schlussabschnitt und bereitete das Empty-Net-Goal zum 5:2 durch Ryan Nugent-Hopkins vor. Der Kölner hat bereits 46 Scorerpunkte (19 Tore, 27 Vorlagen) auf seinem Konto und liegt in der ligaweiten Scorerwertung lediglich hinter Teamkollege Connor McDavid, der ebenfalls in der Partie ein Tor und eine Vorlage beisteuerte und bereits 54 Punkte (25 Tore, 29 Assists) markiert hat. Die Oilers liegen mit 32 Punkten auf dem dritten Rang der Pacific Division.

Nico Sturm erzielte im kalifornischen Duell mit den San Jose Sharks gegen die Anaheim Ducks seinen siebten Saisontreffer. Die Sharks siegten am Ende klar mit 6:1. zu den Matchwinnern avancierten Verteidiger Erik Karlsson und der Schweizer Timo Meier, die beide jeweils ein Tor und eine Vorlage beisteuerten. Der junge finnische Torhüter Eetu Makiniemi kam zu seinem ersten NHL-Einsatz von Anfang an und benötigte für seinen ersten Sieg 23 Paraden. Trotz des Sieges bleibt San Jose mit nur 23 Punkten und neun Siegen aus 30 Partien auf dem siebten Rang der Pacific Division.

Torhüter Philipp Grubauer konnte trotz einer starken Leistung mit 34 Paraden und einer Fangquote von 94,4 Prozent die dritte Niederlage der Seattle Kraken in Folge beim 1:4 gegen die Washington Capitals nicht verhindern. Grubauer musste nur zweimal hinter sich greifen, da er beim Stande von 1:2 zugunsten eines weiteren Feldspielers den Kasten räumte und die Caps in Person von Alex Ovechkin doppelt trafen. Der Russe steht nun bereits bei 796 Toren in seiner NHL-Laufbahn und liegt somit nur noch knapp hinter Gordie Howe (801). Danach hat er nur noch Wayne Gretzky (894) als besten Torschützen der NHL-Geschichte vor sich.

Auch JJ Peterka (14:59 Spielzeit) musste mit den Buffalo Sabres eine knappe 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen die Pittsburgh Penguins hinnehmen. Dabei rettete Kyle Okposo die Sabres erst in der 59. Minute mit einem Überzahltor in die Verlängerung. Den Zusatzpunkt für Pittsburgh bescherte Jeff Carter.

Die weiteren Ergebnisse von Freitag, 09.12.22 in der Übersicht:

Columbus Blue Jackets - Calgary Flames 3:1

New Jersey Devils - New York Islanders 4:6

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 1:3

Colorado Avalanche - New York Rangers 1:2 n.P.

Arizona Coyotes - Boston Bruins 4:3

Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers 2:1 n.V.