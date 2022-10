Lesedauer: ca. 2 Minuten

Den New Jersey Devils reicht ein Treffer, um Meister Colorado zu besiegen, Josh Bailey gelingt in seinem 1.000. Spiel das Siegtor für die Islanders und die Arizona Coyotes verlieren ihr Debüt in neuer Heimstätte.

Die Vegas Golden Knights haben einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen die Anaheim Ducks eingefahren. Vegas-Torhüter Logan Thompson benötigte 29 Paraden, um seinen zweiten Saison-Shutout zu feiern. Nach dem siebten Sieg im neunten Saisonspiel führen die Golden die Pacific Division an. Anaheim kassierte hingegen die siebte Niederlage in Folge und ist mir nur drei Punkten das Schlusslicht der Liga.

Goalie Linus Ullmark führte die Boston Bruins mit 30 Paraden zu einem 4:0-Auswärtserfolg bei den Columbus Blue Jackets. Der Tscheche David Pastrnak bestätige seine Topform, in dem er den ersten Treffer von Matt Grzelcyk zum 1:0 vorbereitete und den Schlusspunkt zum 4:0 selbst markierte. Mit 17 Punkten (7 Tore, 10 Vorlagen) ist Pastrnak vor Leon Draisaitl und Connor McDavid (beide 15 Punkte) der aktuelle Topscorer der Liga. Die Boston Bruins sind mit acht Siegen aus neun Spielen aktuell das punktbeste Team der gesamten Liga.

Für den fünften Saisonsieg reichte den New Jersey Devils ein einziger Treffer durch Jack Hughes. Matchwinner bei dem knappen 1:0 gegen Meister Colorado Avalanche war allerdings Keeper Vitek Vanecek, der alle 24 Torschüsse entschärfte und sich so den ersten Shutout im Trikot der Devils verdiente.

Nur einen Tag nach dem lang ersehnten ersten Saisonsieg haben die Vancouver Canucks auch gegen die Pittsburgh Penguins mit 5:1 gewonnen. Garant für den zweiten Saisonerfolg der Kanadier war Bo Horvat, der doppelt traf. Die Entscheidung führte Vancouver allerdings erst mit drei Toren im Schlussabschnitt herbei.

Josh Bailey stand beim 6:2 seiner New York Islanders gegen die Carolina Hurricanes in seiner 1.000. NHL-Partie auf dem Eis und hatte mit dem Siegtor zum zwischenzeitlichen 3:2 erheblichen Anteil am Erfolg. Zum besten Spieler wurde allerdings Doppeltorschütze Brock Nelson ausgezeichnet. Auf Seiten Carolinas erzielte Brent Burns, der vor der Saison aus San Jose kam, seinen ersten Treffer im Trikot der Hurricanes.

Die Arizona Coyotes verloren ihr Debüt in ihrer neuen Heimstätte der Mullett Arena knapp mit 2:3 nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets. Das nagelneue Gebäude hat eine Kapazität von 5.000 Zuschauern und befindet sich auf dem Campus der Arizona State University. Dabei lagen die Koyoten bereits mit 2:0 durch Doppeltorschütze Christian Fischer in Führung. Doch Cole Perfetti verkürzte noch im ersten Abschnitt, bevor Mark Scheifele (49.) für die Kanadier im dritten Drittel egalisierte. Nur 32 Sekunden waren in der Overtime gespielt, als Blake Wheeler die Aufholjagd der Jets perfekt machte.

Die Ergebnisse von Freitag, 28.10.2022 in der Übersicht:

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 4:0

Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 0:4

New Jersey Devils - Colorado Avalanche 1:0

Carolina Hurricanes - New York Islanders 2:6

Vancouver Canucks - Pittsburgh Penguins 5:1

Arizona Coyotes - Winnipeg Jets 2:3 n.V.