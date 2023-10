Lesedauer: ca. 1 Minute

Schlusslicht San Jose Sharks wartet nach der erneuten Niederlage auch nach acht Saisonspielen weiter auf den ersten Sieg. Das dritte Saisontor von JJ Peterka kann die knappe 4:5-Niederlage der Buffalo Sabres nicht verhindern und Lukas Reichel beendet mit den Chicago Blackhawks die Siegesserie von Meister Vegas Golden Knights.

Obwohl der deutsche Nationalspieler JJ Peterka (13:43 Minuten Einsatzzeit) mit seinem dritten Saisontor die Buffalo Sabres früh 1:0 in Führung brachte, stand am Ende eine knappe 4:5-Niederlage bei den New Jersey Devils. Den entscheidenden Treffer erzielte Erik Haula mit seinem zweiten Treffer der Partie in der 55. Minute.

Einziges Team ohne Sieg (acht Niederlagen) bleiben die San Jose Sharks, nachdem die Kalifornier mit 0:3 bei den Carolina Hurricanes unterlagen. Nico Sturm stand 15:21 Minuten auf dem Eis, verzeichnete zwei Torschüsse und brillierte mit einem starken Bullyspiel (17 von 20 Anspielen gewonnen). Bei Carolina avancierten die beiden Finnen Teuvo Teravainen mit einem Hattrick und Torhüter Antti Raanta mit einem Shutout (20 Paraden) zu den Matchwinnern.

Die erste Niederlage der Saison bescherten die Chicago Blackhawks mit einem 4:3-Erfolg in der Overtime Meister Vegas Golden Knights, der zuvor mit sieben Siegen so gut wie noch kein Stanley Cup Sieger in die Folgesaison gestartet war. Lukas Reichel konnte in 13:10 Minuten Einsatzzeit keine nennenswerten Aktionen verzeichnen, hatte einen Plus-Minus-Wert von -1 und wartet weiter auf den ersten Scorerpunkt der Spielzeit. Das Siegtor markierte der Schweizer Hawks-Stürmer Philipp Kurashev in Überzahl mit seinem ersten Saisontreffer nach 2:50 Minuten in der Verlängerung.

Die Vancouver Canucks besiegten die St. Louis Blues vor eigener Kulisse mit 5:0. Torhüter Thatcher Demko verdiente sich mit 22 Paraden einen Shutout und Verteidiger Quinn Hughes traf doppelt.

Die Los Angeles Kings feierten eine erfolgreiche Aufholjagd nach 1:4-Rückstand und siegten am Ende mit 5:4 gegen die Arizona Coyotes. Kings-Abwehrmann Drew Doughty steuerte zwei Tore bei und markierte den späten Siegtreffer in der 59. Spielminute.

Die Ergebnisse von Freitag, 27.10.23 in der Übersicht:

Las Vegas – Chicago 3:4 n.V.



Carolina – San Jose 3:0



New Jersey – Buffalo 5:4



Washington – Minnesota 3:2 n.P.



Arizona – Los Angeles 4:5



Vancouver – St. Louis 5:0