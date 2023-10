Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Pittsburgh Penguins konnten im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg nach einem 4:0-Erfolg bei den Washington Capitals feiern. In der zweiten Partie des Tages siegten die Arizona Coyotes mit 4:3 im Shootout bei den New Jersey Devils.

Doppeltorschütze Sidney Crosby und Evgeni Malkin (ein Tor, drei Vorlagen) bescherten den Pittsburgh Penguins einen 4:0-Auswärtssieg bei den Washington Capitals um Alex Ovechkin. Das ewige Duell zwischen den beiden prägenden Stars Crosby und Ovechkin ging damit in die 19. Spielzeit. Daneben verdiente sich Pens-Goalie Tristan Jarry mit 19 Paraden seinen ersten Saison-Shutout. Für Washingtons neuen Coach Spencer Carbery ging damit das NHL-Debüt daneben. Caps-Torhüter Charlie Lindgren stand überraschend zwischen den Pfosten, da die eigentliche Nummer eins Darcy Kuemper seiner Frau zur Geburt des ersten Kindes beiwohnte.

Einen fesselnden Schlagabtausch gewannen die Arizona Coyotes bei den New Jersey Devils mit 4:3 nach Penaltyschießen. Die 2:0-Führung Arizonas durch die Neuzugänge Matt Dumba und Sean Durzi drehten die gastgebenden Devils mit drei Treffern in Folge durch Jesper Bratt (2) und Dougie Hamilton zum 3:2. Aber Nick Schmaltz glich für die Coyotes im Schlussdrittel aus und schickte das Spiel in die Overtime, die jedoch ohne Tor endete. Im anschließenden Shootout bescherte Nick Bjugstad den Wüstenfüchsen den Extrapunkt. Auf Seiten der Devils markierte Jack Hughes drei Vorlagen, während bei den Yotes der 19-jährige Rookie Logan Cooley bei seinem NHL-Debüt mit zwei Vorlagen seine ersten beiden Punkte der Karriere feierte.