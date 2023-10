Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am Donnerstag sind nun mit Moritz Seider, JJ Peterka und Nico Sturm auch die letzten deutschen Spieler in die neue NHL-Saison gestartet. Das erste Saisontor von Peterka war das einzig Positive, da es ansonsten nur Niederlagen am Donnerstag zu vermelden gab. Nationaltorhüter Philipp Grubauer machte eine starke Partie, konnte dennoch bereits die zweite Pleite der Seattle Kraken nicht verhindern.

Peterka erstes Saisontor kann Fehlstart der Buffalo Sabres nicht verhindern

JJ Peterka markierte beim Saisonstart der Buffalo Sabres, welcher mit 1:5 gegen die New York Rangers verloren ging, seinen ersten Treffer der Spielzeit. Der deutsche Angreifer, wurde zum dritten Star der Partie ausgezeichnet, stand knapp 15 Minuten auf dem Eis und hatte einen Plus-Minus-Wert von +1. Bei den Rangers gehörten Chris Kreider (zwei Tore, eine Vorlage), Mika Zibanejad (drei Vorlagen) und Artemi Panari (ein Tor, eine Vorlage) zu den auffälligsten Akteuren.

Seider erhält viel Eiszeit bei knapper Niederlage der Red Wings

Moritz Seider gastierte mit den Detroit Red Wings bei den New Jersey Devils und verlor knapp 3:4. Der Verteidiger erhielt mit 26:14 Minuten die mit Abstand meiste Eiszeit aller Spieler der Partie, verzeichnete drei Torschüsse und hatte eine Plus-Minus-Wertung von -2. Auf Seiten der Devils überragte Doppeltorschütze Jack Hughes und der Schweizer Jonas Siegenthaler mit drei Vorlagen.

Niederlage für Sturm mit San Jose gegen Meister Vegas

Für Nico Sturm gab es beim Saisonstart vor eigener Kulisse mit den San Jose Sharks beim 1:4 gegen Meister Vegas Golden Knights nicht viel zu holen. Der Augsburger stand 14:08 Minuten auf dem Eis, hatte einen Plus-Minus-Wert von -1 und gewann acht von 13 Anspielen. Teamkollege Filip Zadina gelang bei seinem Sharks-Debüt sein erster Treffer für die Kalifornier, was letztendlich nur zum Ehrentreffer reichen sollte. Vegas-Rookie Brayden Pachal gelang sein erstes Karrieretor in der NHL zum 4:1-Endstand.

Starker Grubauer verliert mit harmlosen Seattle Kraken

Nationaltorhüter Philipp Grubauer war bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Saison mi den Seattle Kraken im Einsatz. Dennoch muss die jüngste Franchise nach dem 0:3 bei den Nashville Predators auf den ersten Saisonsieg warten. Grubauer machte mit 32 Paraden und einer Fangquote von 94,1 Prozent eine starke Partie, konnte letztendlich jedoch nichts gegen die Niederlage ausrichten, da sein Gegenüber Juuse Saros alle 23 Schüsse auf seinen Kasten entschärfte und sich so seinen ersten Shutout der Spielzeit verdiente.

Minnesota, Philadelphia und Dallas starten mit Erfolgen in die Saison

Ebenfalls einen Shutout verdiente sich Filip Gustavsson beim 2:0-Erfolg der Nashville Predators gegen Vorjahresfinalist Florida Panthers. Wild-Rookie Brock Faber markierte dabei sein erstes NHL-Tor zum 1:0. Das Duell der in der Vorsaison enttäuschenden Columbus Blue Jackets und Philadelphia Flyers entschieden die "The Broad Street Bullies" mit 4:2. Beim knappem 2:1-Shootout-Sieg der Dallas Stars gegen die St. Louis Blues standen die beiden Torhüter Jake Oettinger (23 Paraden) und Jordan Binnington (33 Paraden) im Mittelpunkt des Geschehens, bei dem Neuzugang Matt Duchene den entscheidenen Penalty für die Texaner verwandelte.

Die Ergebnisse von Donnerstag, 12.10.23 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - New York Rangers 1:5

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 2:4

New Jersey Devils - Detroit Red Wings 4:3

Nashville Predators - Seattle Kraken 3:0

Dallas Stars - St. Louis Blues 2:1 n.P.

Minnesota Wild - Florida Panthers 2:0

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 1:4