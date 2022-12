Lesedauer: ca. 1 Minute

Während Nico Sturm und Thomas Greiss Niederlagen mit ihren Teams kassieren, schaut Philipp Grubauer bei Sieg seiner Seattle Kraken nur von der Bank zu und Tim Stützle ist weiterhin verletzt.

Bei der 3:7-Niederlage der San Jose Sharks gegen die Calgary Flames, müssen sich die Kalifornier vor allem den Fehlstart in die Partie ankreiden. Bereits nach 30 Sekunden lag das Team von Nationalspieler Nico Sturm mit 0:2 im Hintertreffen. Der gebürtige Augsburger war es dann, der noch im ersten Durchgang mit seinem neunten Saisontor den Anschluss herstellte. Bis zum Schlussabschnitt gelang es den Sharks sogar auf 3:3 ausgleichen, doch Calgary antworte mir vier Treffern und verdiente sich so den 7:3-Auswärtserfolg. Verlass war vor allem auf Jonathan Huberdeau, Elias Lindholm (beide drei Vorlagen), Tyler Toffoli (zwei Tore, eine Vorlage) und Nazem Kadri (zwei Tore). "Unsere Gesamtleistung war augenscheinlich ziemlich peinlich", sagte Nico Sturm angefressen nach der Partie. „Natürlich haben wir in dieser Saison Spiele verloren, aber der Einsatz war immer da. Heute dachte ich, zum ersten Mal haben wir nur zugeschaut und haben häufig verängstigt gewirkt. Besonders zu Hause ist das inakzeptabel.“

Thomas Greiss konnte trotz 28 Paraden das 2:5 seiner St. Louis Blues gegen die Seattle Kraken, bei denen Philipp Grubauer nur als Ersatztorwart von der Bank aus zusah, nicht verhindern. Im Schlussabschnitt parierte Greiss sogar einen Penalty gegen Brandon Tanev. Seattle führte bereits mit bevor, die Blues nochmals auf 2:4 verkürzten, doch Tanev machte in das verwaiste Tor alles klar.

Nichts zu holen gab es im kanadischen Duell für die Ottawa Senators, die mit 1:5 den Winnipeg Jets unterlagen. Bei den Hauptstädtern fehlte weiterhin Tim Stützle, der immer noch an einer Schulterverletzung laboriert.

Im Topspiel der Metropolitan Division besiegten die Carolina Hurricanes die New Jersey Devils mit 4:1 und übernahmen damit die Spitzenposition, die zuvor New Jersey innehatte. Im Verfolgerduell behielten die Pittsburgh Penguins knapp die Oberhand gegen die New York Rangers, deren Siegesserie von sieben Spielen zu Ende ging. Die Pens, bei denen Superstar Sidney Crosby mit einem Tor und einer Vorlage hin Matchwinner avancierte, übernahmen den dritten Rang, den zuvor die Blueshirts belegten.

Die weiteren Ergebnisse von Dienstag, 20.12.2022 in der Übersicht:

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 5:3

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 4:1

Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 4:1