Den Ottawa Senators um Tim Stützle gelang nach der Weihnachtspause eine Überraschung gegen die Boston Bruins, Leon Draisaitl steuerte die Vorlage zum Siegtor durch Connor McDavid bei.

Die Ottawa Senators haben ihre Heimpartie mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen Ligaprimus Boston Bruins gewonnen. Nationalspieler Tim Stützle eröffnete dabei im zweiten Abschnitt in Überzahl den Torreigen und markierte mit seinem elften Saisontreffer das 1:0 für die Kanadier. Der Ausgleich durch Jake DeBrusk fiel nur knappe zwei Minuten später, bevor Alex DeBrincat die Senators erneut in Front schoss. Pavel Zacha rettete zwar Boston mit dem späten Ausgleich in der 57. Minute in die Verlängerung. Da dort keinem Team jedoch die Entscheidung gelang, machte Alex DeBrincat im Shootout den Sieg für Ottawa perfekt.

Die Edmonton Oilers feierten einen knappen 2:1-Erfolg im „Battle of Alberta“ gegen den Calgary Flames. Connor McDavid gelang in Überzahl nach Vorlage von Leon Draisaitl der Siegtreffer für die Oilers. Für den NHL-Torjäger war es bereits das 31. Saisontor und der 67. Scorerpunkt im 36. Saisonspiel. Er verlängerte zudem seine Punkteserie auf 16 Partien in Folge und ist nur noch ein Spiel von seiner persönlichen Bestmarke (17 Spiele) entfernt. Für Leon Draisaitl war es hingegen die 36. Saisonvorlage und der 57. Scorerpunkt der laufenden Saison womit er weiter den zweiten Platz in der ligaweiten Topscorer-Wertung belegt. Mann der Partie war allerdings Oilers-Goalie Stuart Skinner, der 46 Schüsse entschärfte.

Für Nico Sturm gab es beim 2:6 seiner San Jose Sharks gegen die Vancouver Canucks nichts zu holen. Die beiden Stürmer Bo Horvat (zwei Tore, zwei Vorlagen) und Ilya Mikheyev (ein Tor, drei Assists) avancierten zu den Matchwinner für Vancouver. Bei den Sharks war lediglich der Schweizer Timo Meier erfolgreich, der beide Treffer für die Kalifornier markierte.

Die weiteren Ergebnisse von Dienstag, 27.12.2022 in der Übersicht:

Carolina Hurricanes - Chicago Blackhawks 3:0

New York Rangers - Washington Capitals 0:4

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 5:1

Nashville Predators - Dallas Stars 2:3

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 1:4

St. Louis Blues - Toronto Maple Leafs 4:5 n.V.

Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 6:3

Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 4:2