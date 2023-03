Lesedauer: ca. 2 Minuten

Während Torhüter Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Playoffs feiert, müssen die Buffalo Sabres um JJ Peterka mit der vierten Pleite aus den vergangenen fünf Spielen einen erneuten Rückschlag im Endspurt um die Endrunde hinnehmen.

Die Seattle Kraken konnten ihre Heimpartie mit 5:2 gegen die Anaheim Ducks gewinnen und feierten den fünften Sieg hintereinander. Nationaltorhüter Philipp Grubauer hatte mit 20 Paraden wieder einmal erheblichen Anteil am 37. Saisonsieg der Franchise, die seit vergangener Saison als 32. Team der NHL angehört. Neben Grubauer gehörte Doppeltorschütze Jared McCann und Matty Beniers (zwei Vorlagen) zu den Matchwinnern. Mit nun 80 Punkten belegt der Club aus dem US-Bundesstaat Washington den dritten Rang der Pacific Division hinter den Vegas Golden Knights und Los Angeles Kings (beide 80), hat jedoch auch nur einen knapp Vorsprung auf Verfolger Edmonton Oilers (78) um Superstar Leon Draisaitl.

Für die Buffalo Sabres um den deutschen Stürmer JJ Peterka, der diesmal auf der Tribüne Platz nehmen musste, setzte es eine knappe 2:3-Pleite bei den New York Islanders. Buffalo verliert mit der vierten Niederlage aus den vergangenen fünf Partien immer mehr den Anschluss an die Wildcard-Plätze. Mit 68 Zählern fehlen den Sabres bereits fünf Punkte auf den letzten Wildcardrang, den aktuell die Pittsburgh Penguins (73) belegen.

Nichts zu holen gab es hingegen für die San Jose Sharks beim 0:6 gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche. Nationalspieler Nico Sturm konnte in knapp 14 Minuten einen Check verzeichnen, gewann starke elf von 16 Anspielen und stand 4:29 Minuten in Unterzahl auf dem Eis. Colorados Verteidiger-Ass Cale Makar und Stürmer Valeri Nichushkin avancierten mit jeweils einem Tor und drei Vorlagen zu den Sieggaranten. Torhüter Alexander Georgiev musste nur 13 Torschüsse für seinen vierten Saison-Shutout parieren.

Die Pittsburgh Penguins lagen bis zur Mitte der Partie gegen Ligaschlusslicht Columbus Blue Jackets mit 0:4 in Rückstand, bevor die Pens zunächst im Schlussabschnitt ausglichen und Superstar Sidney Crosby in der Overtime die Aufholjagd perfekt machte.

Auch die Toronto Maple Leafs drehten einen 2:3-Rückstand dank zwei später Treffer von Michael Bunting (56.) und Auston Matthews (58.) innerhalb von weniger als zwei Minuten zum 4:3-Erfolg im Spitzenspiel gegen die New Jersey Devils.

Im Duell zwischen den Calgary Flames und den Minnesota Wild standen beide Torhüter im Mittelpunkt des Geschehens. Sowohl Filip Gustavsson (26 Paraden), als auch Jacob Markström (40) waren in den regulären Spielzeit, als auch in der Overtime nicht zu bezwingen. Erst im Shootout trafen Nazem Kadri und Tyler Toffoli zum Erfolg der Kanadier, die damit den Rückstand (71) auf einen Wildcardplatz auf vier Punkte verkürzen konnten. Minnesota (79) punktete hingegen in der zehnten Partie in Folge und kämpft um den ersten Platz in der Central Division.

Die Ergebnisse von Dienstag, 07.03.23 in der Übersicht:

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 3:4 n.P.

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 5:4 n.P.

Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 5:2

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 3:4

Florida Panthers - Vegas Golden Knights 2:1

New York Islanders - Buffalo Sabres 3:2

Minnesota Wild - Calgary Flames 0:1 n.P.

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 6:0

Arizona Coyotes - St. Louis Blues 6:2

Seattle Kraken - Anaheim Ducks 5:2