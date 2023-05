4:0-Sieg in Spiel 7 gegen die New York Rangers

Lesedauer: ca. 1 Minute

Damit treffen die Devils nun auf die Carolina Hurricanes.

Mit einem überzeugenden Auftritt im alles entscheidenden siebten Spiel ihrer Serie gegen die New York Rangers haben die New Jersey den EInzug in die zweite Runde perfekt gemacht. Dass in einem solchen Spiel die Kleinigkeiten entscheiden, ist ebenso abgedroschene wie zutreffende Binsenweisheit - und das bewiesen die Teufel aus dem Garden State in beeindruckender Manier.



Zur Mitte des Spiels stibitzte Ondrej Palat, zweifacher Stanley Cup-Sieger mit Tampa Bay, Rangers-Verteidiger Adam Fox beim Spielaufbau die Scheibe und passte sie gedankenschnell auf den mitgelaufenen MIchael MacLeod, der Shesterkin im Tor der New Yorker mit einer gekonnten Bewegung aussteigen ließ und zur Führung einschoss für Devils - in Unterzahl! Sechs Minuten später schaltete Tomas Tatar am schnellsten und traf nach einem zunächst erfolglosen Alleingang von Devils-Verteidiger Jon Marino, als dieser zunächst gescheitert war, seinem Schuss aber hinterherging und die Scheibe direkt wieder vor das Tor passte, so dass Tatar den Puck nur noch über die Linie drücken musste.



In Folge zeigten die Devils gnadenlose Effizienz: Im Schlussdrittel verstärkten die Rangers ihre Offensivbemühungen - und wurden bei einem 2-gegen-1-Konter bestraft: Erik Haula traf zum 3:0 (55.). Zwei Minuten später nahmen die Gäste vom Broadway ihren Torwart vom Eis, fast postwendend erzielten die Devils das Empty Net Goal durch Jesper Bratt zum 4:0-Endstand.

Damit ziehen die Devils nun in die nächste Runde ein, wo sie auf die Carolina Hurricanes treffen. Die Serie beginnt bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Einziger Wermutstropfen für die Devils, die in Jonas Siegenthaler, Nico Hirschier, Torwart Akira Schmid und dem aus San Jose nachverpflichteten Timo Meier vier Schweizer aufgeboten hatten: Letzterer wurde bei einem Check von Jacob Trouba ordentlich durchgerüttelt und blieb zunächst auf dem Eis liegen. Er wurde in die Kabine geführt und kehrte nicht mehr in die Partie zurück.



Devils-Coach Lindy Ruff, der sein erstes Spiel 7 als NHL-Headcoach gewann, konnte zunächst keine weiteren Informationen zu Meiers Gesundheitszustand geben.