Lesedauer: ca. 2 Minuten

Während die Oilers mit ihrer Rekord-Siegesserie Kurs auf die Play Offs nehmen, sind diese für die Ottawa Senators in weiter Ferne.

Leon Draisaitl erzielte mit seinem insgesamt 21. Treffer dieser Saison den zwischenzeitlichen Anschluss zum 1:2 im Topspiel gegen die Toronto Maple Leafs. Nachdem Superstar Auston Matthews die Gäste früh in Führung gebracht hatte, war es Morgan Rielly, der im zweiten Drittel nachlegte und die Leafs erneut jubeln ließ. Draisaitls siebtes Tor in den letzten neun Spielen markierte den 2:2-Zwischenstand zum Ende des zweiten Drittels, ehe die Oilers im letzten Abschnitt das Spiel endgültig drehten. Der zuletzt glänzend aufgelegte Ryan McLeod mit starker Vorarbeit zum Ausgleich durch Derek Ryan und eigenem Treffer zur erstmaligen Führung, sollte zum Matchwinner avancieren. Evan Bouchard machte den Deckel drauf, indem er in das verlassene Leafs-Gehäuse zum 4:2-Endstand traf. Damit sind die Edmonton Oilers mit ihrem elften Sieg in Serie weiter auf Kurs in Richtung Playoffs und bügeln ihren verkorksten Saisonstart allmählich aus.

Torontos Mitch Marner erzielte mit seinem Assist zur frühen Führung durch Auston Matthews Scorerpunkt Nummer 601 seiner Karriere. Bereits zu Wochenbeginn hatte er Franchise-Geschichte geschrieben als der Spieler, der in nur 548 Partien am schnellsten die 600-Punkte-Marke für die Leafs erreicht hatte. Lange dürfte er sich aber nicht darüber freuen können: Teamkollege Auston Matthews steht nach 522 Spielen im Dress der Leafs bei 592 Zählern. Damit dürfte Club-Legende Darryl Sittler (584) demnächst auf den dritten Platz in dieser Wertung zurückfallen.

Erneut wenig erfreulich verlief der Abend für den punkt- und glücklosen Tim Stützle und seine Ottawa Senators. Beim 4:7 gegen das Spitzenteam Colorado Avalanche konnte sich der Deutsche einen Tag nach seinem 22. Geburtstag kein Geschenk machen. Nach der sechsten Niederlage in den letzten sieben Spielen sind die Playoffs mit derzeit 19 Punkten Rückstand auf die Wild Card-Plätze in weiter Ferne. Auch Stützle, der im Jahr 2024 noch ohne Tor und in fünf der sieben Spiele seit dem Neujahrstag ohne Vorlage blieb, muss nun kontinuierlich sein Spiel finden, um seinen Teil dazu beizutragen, die Minimalchance der Sens auf die Playoffs am Leben zu erhalten.

Weder mit den Play Offs 2024 noch mit dem Ausgang des Spiels seiner Chicago Blackhawks gegen die San Jose Sharks hatte Lukas Reichel etwas zu tun. Zwar gewannen die Blackhawks im Kellerduell gegen die San Jose Sharks, jedoch täuscht der 2:1-Sieg nach Schusswettbewerb nicht über die Schwächen der beiden Teams hinweg, die folgerichtig auf den letzten beiden Plätzen im Westen verbleiben.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht:

New York Rangers - Seattle Kraken 5:2

Washington Capitals - Anaheim Ducks 2:0

Dallas Stars - Los Angeles Kings 5:1

Winnipeg Jets - New York Islanders 4:2

Calgary Flames - Arizona Coyotes 3:2 n.V.