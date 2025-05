Lesedauer: ca. 3 Minuten

Ex-Meister Colorado erzwingt das siebte Spiel gegen die Dallas Stars, die Vegas Golden Knights ziehen in die nächste Runde ein.

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

Serienstand: 4:2

Und jährlich grüßt das Murmeltier aus Edmonton: Vier Mal hintereinander trafen beide Mannschaften zuletzt in den Playoffs aufeinander, vier Mal setzten sich die Oilers durch - so auch in der vergangenen Nacht. Dabei machten es beide Mannschaften gehörig spannend. Nach 36 Minuten hatten die Oilers durch den Treffer von Trent Frederic eine scheinbar komfortable 5:2-Führung herausgeschossen.

Doch nur 86 Sekunden gab Jordan Spence den Kings mit seinem Tor wieder etwas Hoffnung. Im Schlussdrittel wurde es dann dramatisch: Die Kings rannten an, gaben ein Dutzend Torschüsse ab - und kamen in der Schlussminute bei gezogenem Torwart noch zum Anschlusstreffer durch Routinier Anze Kopitar. Zwei Sekunden vor dem Ende traf jedoch Connor Brown ins leere Tor der Kalifornier und machte das Weiterkommen der Oilers perfekt. Die Los Angeles Kings müssen hingegen weiter auf ihre erste gewonnene Playoff-Serie seit ihrem Stanley Cup-Sieg 2014 warten.

Leon Draisaitl blieb in der Partie ohne Punkte. Damit endete seine Rekordserie von 19 Playoff-Spielen hintereinander gegen die Los Angeles Kings, in denen er mindestens einen Punkt erzielte. Wichtiger als die Möglichkeit, in dieser sehr speziellen Wertung an Wayne Gretzky (19 Spiele gegen die Calgary Flames) und Mark Messier (19 Spiele ebenfalls gegen die Kings) vorbeizuziehen, dürfte Leon Draisaitl aber das Weiterkommen gewesen sein.

Die Edmonton Oilers treffen nun, ebenfalls ein Klassiker in den letzten Jahren, auf die Vegas Golden Knights.

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Serienstand: 2:4

Die Toronto Maple Leafs haben sich in die nächste Runde gerettet und nutzten die dritte Möglichkeit, in der "Battle of Ontario" gegen die Ottawa Senators weiterzukommen. Sie starteten gut mit einem Doppelschlag durch Auston Matthews 70 Sekunden vor der ersten Sirene und durch William Nylander nach 43 Sekunden im Mittelabschnitt.

Brady Tkachuk und David Perron glichen aus für die Hausherren, ehe Max Pacioretty nach sechseinhalb Minuten im Schlussdrittel zur erneuten Führung für die Gäste traf. Diese sollte das Spiel entscheiden, denn in der Schlussminute machte Wiliam Nylander mit dem Empty Netter für die Leafs den Deckel auf das Spiel und die Serie.

„Das war natürlich ein wichtiges Tor“, sagte Torontos Trainer Craig Berube nach dem Spiel. "Ich denke, er hatte schon früh einige Chancen: Er hat im ersten Drittel den Pfosten getroffen, er hat beim ersten Tor von William Nylander mit einem guten Stock einen Spielzug unterbrochen. Er hat einen wirklich guten Job für uns gemacht. Er ist ein Veteran, der schon viele Playoff-Spiele bestritten hat. Er sich heute Abend für uns reingehauen."

„Das bedeutet mir sehr viel“, sagte Pacioretty über diesen Moment. "Du spielst weiter, weil du dich einbringen willst. Natürlich freut man sich für das Team, wenn es gewinnt, auch wenn man selbst draußen sitzt - aber man will auch ein Teil davon sein. Ich bin einfach dankbar für diese Gelegenheit."

Tim Stützle blieb in der Partie ohne Punkte.

Während die Toronto Maple Leafs in der nächsten Runde auf Meister Florida treffen, starten die Sens in die Sommerpause. Natürlich mit dem Gefühl der Enttäuschung, aber sicher auch mit Stolz auf eine sehr gute Saison und die erste Playoff-Teilnahme seit acht Jahren.

Colorado Avalanche - Dallas Stars 7:4 (0:2, 1:4, 4:0)

Serienstand 3:3

Mit einem fulminanten Comeback hat Colorado Avalanche im sechsten Spiel gegen die Dallas Stars das Saison-Aus vorerst abgewehrt und damit den ultimativen Showdown erzwungen. Dabei lagen sie nach zwei Dritteln - ausgerechnet durch ein Tor von Mikko Rantanen, der fast zehn Jahre das Trikot der Avs trug - mit 3:4 zurück. Aber Valeri Nichushkin und Nathan MacKinnon drehten im Schlussdrittel die Partie mit ihren beiden Toren, ehe Josh Manson und Cale Makar mit ihren Treffern ins leere Tor der Texaner alles klar machten.

Somit ist diese Serie die erste der diesjährigen Playoffs, die über die volle Distanz geht.

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 2:3

Serienstand: 2:4

Mit einem 3:2-Sieg in Minnesota zogen die Vegas Golden Knights in die nächste Runde ein - und beendeten die einzigartige Karriere von Wild-Goalie Marc-Andrè Fleury, der nach 21 Spielzeiten den Fanghandschuh an den Nagel hängt. Das entscheidende Tor für die Gäste aus der Spielerstadt erzielte Mark Stone nach 16 Minuten im Schlussbschnitt. Danach konnten die Hausherren nur noch durch Ryan Hartman verkürzen.



