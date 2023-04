Lesedauer: ca. 1 Minute

In den beiden divisioninternen Serien der Western Conference steht es nun ausgeglichen, in den beiden Wild Card-Serien im Osten nehmen die Favoriten das Heft in die Hand.

Die Edmonton Oilers und die Los Angeles Kings sind in der Hauptrunde fast im Gleichschritt über die Ziellinie marschiert, entsprechend eng geht es im direkten Duell beider Teams in der ersten Play Off-Runde zu: Drei der bisherigen vier Partien wurden erst in der Verlängerung entschieden. Nach zwei OT-Niederlagen haben nun die Edmonton Oilers zurückgeschlagen und sich in der Extraschicht den zweiten Sieg in der Serie gesichert.

Auch im vierten Vergleich ging es wieder spektakulär zu: Im ersten Drittel gingen die Kalifornier vor eigenem Publikum mit 3:0 in Führung. Erneut war es vor allem Leon Draisaitl, der in dieser schwierigen Situation Verantwortung übernahm. Erst legte er im Verbund mit Connor McDavid Evan Bouchard den ersten Treffer der Oilers auf (25.), dann sorgte er mit zwei Toren per Direktschuss höchstpersönlich für den Ausgleich. Dieser fiel bei numerischer Überlegenheit der Westkanadier elf Sekunden vor der zweiten Sirene. Matt Roy brachte die Gastgeber im Schlussabschnitt erneut in Führung, eher Evander Kane drei Minuten vor dem Ende wieder ausglich.

Nach 70 gespielten Minuten entschied schließlich Zach Hyman das Spiel zugunsten der Oilers. Evan Bouchard bediente ihn mit einem Pass von hinter dem eigenen Tor an der blauen Linie der Kings. Hyman zog vom linken Flügel nach innen und überwand Joonas Korpisalo im Kasten der Kings mit einem trockenen Handgelenkschuss ins rechte obere Eck zum 5:4-Siegtreffer.

Damit ist die Serie nun wieder ausgeglichen und die Oilers können sich in zwei Tagen die erste Möglichkeit auf das Weiterkommen erarbeiten.

Ebenfalls ausgleichen konnten die Dallas Stars ihre Serie gegen Minnesota Wild. Sie gewannen Spiel 4 auswärts mit 3:2 und können in der nächsten Partie vor heimischem Publikum erstmals die Serienführung übernehmen.

Einen Schritt weiter sind die Boston Bruins und die Carolina Hurricanes. Die beiden Divisionssieger der Eastern Conference können in den nächsten Spielen ihrer Serien alles klar machen. Die Boston Bruins fertigten die Florida Panthers mit einem klaren 6:2-Sieg ab, die Carolina Hurricanes ließen mit einem klaren 5:2-Erfolg bei den New York Islanders ebenfalls wenige Fragen offen. Beide Teams gingen damit 3:1 in Führung in ihren Serien.