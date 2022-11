Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Buffalo Sabres feiern einen 8:3-Erfolg gegen die Detroit Red Wings und bestätigen den guten Saisonstart. Goalie Thomas Greiss wird beim Stande von 0:5 eingewechselt, hält seinen Kasten sauber, kann aber dennoch die fünfte Niederlage der St. Louis Blues nicht verhindern.

John-Jason Peterka hat das Duell mit den Buffalo Sabres klar mit 8:3 gegen Moritz Seider und den Detroit Red Wings gewonnen. Während Peterka, der in 13:48 Minuten drei Torschüsse verzeichnete, zum 6:3 durch Dylan Cozens seinen fünften Scorerpunkt (zwei Tore, drei Vorlagen) erzielte, konnte Nationalverteidiger Seider seinen zweiten Punkt der Saison (zwei Assists) bei der Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:4 durch David Perron markieren. Seider stand zudem 21:26 Minuten auf dem Eis und verzeichnete einen Torschuss, zwei Checks, drei Blocks und hatte trotz der vielen Gegentore einen Plus-Minus-Wert von +1. Mann der Partie war aber ganz klar Sabres-Stürmer Tage Thompson, dem ein Hattrick gelang und zusätzlich noch drei Assists zum Erfolg beitrug. Ganz so klar, wie das Ergebnis vermuten lässt, war die Partie jedoch nicht - Dylan Larkin verkürzte zu Beginn des Schlussabschnitts in Unterzahl auf 3:4 für die Red Wings, bei denen dadurch Hoffnung auf eine erfolgreiche Aufholjagd aufkeimte. Doch Buffalo hatte noch genügend Kraftreserven und entschied das Spiel mit drei späten Toren innerhalb von knapp drei Minuten durch Rasmus Dahlin (53.), Dylan Cozens (55.) und Matchwinner Tage Thompson (56.). Rasmus Asplund (60.) setzte kurz vor Ende den Schlusspunkt zum 8:3. Nebenbei gelang Buffalos Angreifer Jeff Skinner noch der 300.NHL-Treffer beim 3:1. Die Sabres unterstreichen mit dem sechsten Sieg im neunten Spiel den guten Saisonstart und belegen aktuell damit den zweiten Platz in der stark besetzten Atlantic Division.

Thomas Greiss durfte für die St. Louis Blues in der 30. Minute zwischen die Pfosten, als die Partie beim Stande von 0:5 gegen die Los Angeles Kings bereits nahezu entschieden war. Zuvor beendeten vier Tore von Carl Grundström (2x), Anze Kopitar und Arthur Kaliyev innerhalb von 6:15 Minuten den Arbeitstag von Starter-Torhüter Jordan Binnington vorzeitig. Der 34-jährige Füssener erwischte einen guten Tag und parierte alle elf Torschüsse auf seinen Kasten. Der Torhüterwechsel sollte zunächst auch einen Wirkungseffekt haben, da Alexei Toropchenko nur 43 Sekunden später auf 1:5 verkürzte. Doch LA verwaltete den Spielstand bis zum Ende und fügte den St. Louis Blues die fünfte Niederlage in Folge zu.

In der dritten Partie des Tages siegten die Carolina Hurricanes knapp mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Washington Capitals. Stefan Noesen (5.) brachte Carolina früh in Führung, bevor Dylan Strome und Alex Ovechkin mit seinem fünften Saisontor die Partie zugunsten der Hauptstädter drehten. Doch Andrei Svechnikov egalisierte zum 2:2, bevor er im Penaltyschießen den Hurricanes den Zusatzpunkt bescherte.