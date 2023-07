Nach 14 Jahren in der NHL ist Schluss

Lesedauer: ca. 1 Minute

Der gebürtige Füssener Goalie Thomas Greiss hat am Mittwoch sein Karriereende in der NHL bekanntgegeben.

Der 37-jährige deutsche Torhüter beendet damit nach 14 Spielzeiten in der NHL seine aktive Laufbahn.

Ausgewählt im Draft 2004 an 94. Position von den San Jose Sharks, debütierte Greiss 2007-08 im Trikot der Kalifornier, für die er vier Spielzeiten zwischen den Pfosten stand.

Es folgten die Stationen Phoenix Coyotes und Pittsburgh Penguins (je eine Saison), bevor er für fünf Jahre bei den New York Islanders verweilte und dort seine erfolgreichste Zeit seiner Karriere hatte. In der Saison 2018/19 gewann er zusammen mit Teamkollege Robin Lehner die Jennings Trophäe für die wenigsten Gegentore in der regulären Saison. Danach wechselte Greiss für zwei Jahre zu den Detroit Red Wings, bevor er die abgelaufene Saison bei den St. Louis Blues verbuchte und im Sommer nun zum Free Agent wurde.

„Es gab einige Überlegungen (zum Spielen), aber im Endeffekt habe ich mir ein paar Angebote angeschaut, die mich nicht wirklich gereizt haben“, sagte Greiss. „Daher war ich bereit für den Schritt und freue mich darauf, einige neue Dinge in meinem Leben zu tun. Unser Job bringt viele Freiheiten mit sich, aber jetzt kann ich einige neue Herausforderungen angehen.“

Greiss will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und soll in Nordamerika sesshaft bleiben.

In insgesamt 368 Hauptrunden-Partien ging Greiss 162 Mal als Sieger vom Eis, hatte 2,77 Gegentore pro Spiel, eine Fangquote von 91,1 Prozent und verzeichnete dabei 16 Shutouts. In 17 Playoff-Einsätzen zeichnete er sich mit 2,43 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 92,2 Prozent aus. Zudem führte er 2016 die Islanders zu deren ersten Gewinn einer Playoff-Serie seit 1993.

International vertrat Greiss die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin und 2010 in Vancouver. Zudem gehörte er zum Team Europa beim World Cup of Hockey 2016.