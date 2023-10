Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Krise der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl geht nach der 0:3-Niederlage gegen die New York Rangers weiter. Noch immer sieglos sind die San Jose Sharks und Nico Sturm nach deren 0:6-Pleite gegen die Tampa Bay Lightning. Zwar konnten Moritz Seider und Tim Stützle jeweils Vorlagen verbuchen, verloren aber ebenfalls mit ihren Teams.

Die Edmonton Oilers bleiben nach der jüngsten 0:3-Pleite gegen die New York Rangers weiter im Krisenmodus. Nur ein Sieg aus den ersten sieben Partien bedeutet den vorletzten Platz in der gesamten Liga. Leon Draisaitl blieb in 21:16 Minuten bei drei Torschüssen glücklos. Rangers-Goalie Jonathan Quick parierte alle 29 Schüsse auf seinen Kasten und verdiente sich seinen 59. Shutout der Karriere.

Weiter auf den ersten Saisonsieg müssen die San Jose Sharks nach dem 0:6 gegen die Tampa Bay Lightning warten. Nico Sturm stand knappe 13 Minuten auf dem Eis, verzeichnete einen Torschuss und gewann sechs von neun Bullys. Die Kalifornier sind weiter mit nur einem Punkt das Schlusslicht der Liga.

Verteidiger Moritz Seider verbuchte mit einer Vorlage beim 1:4 der Detroit Red Wings gegen die Winnipeg Jets bereits seinen achten Scorerpunkt (ein Tor, sieben Assists) der Saison und wurde zum dritten Star der Partie ausgezeichnet. Daneben sammelte der 22-jährige Nationalspieler vier Torschüsse, einen Block und drei Checks in 22:41 Minuten Einsatzzeit.

Ebenfalls eine Vorlage verbuchte Tim Stützle, verlor aber ebenfalls mit den Ottawa Senators (drei Siege, vier Niederlagen) knapp 2:3 bei den New York Islanders. Der deutsche Stürmer schoss in 23:14 Minuten vier Mal auf das gegnerische Tor, hatte einen Plus-Minus-Wert von -1 und steht ebenfalls bereits bei acht Scorerpunkten (zwei Tore, sechs Vorlagen). Für die Kanadier war es die dritte Niederlage hintereinander, nachdem die vorherigen drei Partien siegreich gestaltet wurden.

Immerhin einen Punktgewinn konnten die Seattle Kraken beim 2:3 nach Verlängerung gegen die Carolina Hurricanes ergattern. Kraken-Torhüter Philipp Grubauer musste zum zweiten Mal auf der Bank Platz nehmen und zusehen wie Backup Joey Daccord mit 42 Paraden einen neuen Franchise-Rekord aufstellte.

Die erste Niederlage der Saison kassierte die Colorado Avalanche mit 0:4 gegen die Pittsburgh Penguins. Pens-Torhüter Tristan Jarry verdiente sich mit 31 Paraden bereits seinen zweiten Saison-Shutout. Auch Joel Hofer, Torhüter der St. Louis Blues , hielt mit 27 Paraden beim 3:0-Erfolg gegen die Calgary Flames seinen Kasten sauber.

Ebenfalls den ersten Punktverlust mussten die Boston Bruins beim 3:4 nach Overtime gegen die Anaheim Ducks hinnehmen. Dabei glichen die Ducks einen 1:3-Rückstand mit zwei späten Toren durch Rookie Leo Carlsson (59.) und Troy Terry (60.) 15 Sekunden vor Ende aus. In der Overtime machte dann Mason MacTavish den Comeback-Sieg perfekt.

Die Ergebnisse von Donnerstag, 26.10.23 in der Übersicht:

Boston - Anaheim 3:4 n.V.

Carolina - Seattle 3:2 n.V.

Detroit - Winnipeg 1:4

Montreal - Columbus 4:3 n.V.

Pittsburgh - Colorado 4:0

Tampa - San Jose 6:0

Philadelphia - Minnesota 6:2

New York Islanders - Ottawa 3:2

Dallas - Toronto 1:4

Calgary - St. Louis 0:3

Edmonton - New York Rangers 0:3