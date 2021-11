Lesedauer: ca. 1 Minute

Die deutschen Spieler bei den AHL-Farmteams machen mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Besonders Reichel und Peterka bewerben sich mit starken Leistungen für ersten NHL-Einsatz.

Während Tim Stützle und zuletzt Moritz Seider den Sprung in die NHL bereits geschafft haben, gibt es einige deutsche Spieler, die sich in den Farmteams der AHL für ihr NHL-Debüt empfehlen wollen. Allen voran Lukas Reichel (ehemals Eisbären Berlin), der am vergangenen Sonntag mit einem Hattrick beim 4:3-Sieg der Rockford IceHogs gegen die Manitoba Moose überragte. Die Ausbeute des 19-jährigen Flügelstürmers beträgt damit bereits nach acht Partien sechs Tore und zwei Vorlagen. Reichel wurde im Draft 2020 an 17. Stelle von den Chicago Blackhawks ausgewählt und darf sich nach den bisher überzeugenden Leistungen durchaus Hoffnungen auf sein erstes NHL-Spiel machen. Der neue Blackhawks-Coach Derek King stand bis zuletzt bei Rockford hinter der Bande und dürfte durchaus ein besonderes Augenmerk auf Reichel haben. Mit John-Jason Peterka (ehemals EHC Red Bull München) steht ein weiterer hoch talentierter Stürmer in der AHL für die Rochester Americans auf dem Eis. Der ebenfalls 19-Jährige sammelte in acht Saisonspielen sogar schon neun Scorerpunkte (zwei Tore, sieben Vorlagen) und gehört zu den Topscorern seines Teams. Somit darf Peterka, dessen Rechte sich die Buffalo Sabres im Draft 2020 an 34. Position sicherten, auch auf den ersten Einsatz in der NHL hoffen. Auch Verteidiger Leon Gawanke im Dienste der Manitoba Moose (ein Tor und drei Vorlagen) und Angreifer Marc Michaelis, der das Trikot von Toronto Marlies trägt (ein Tor, zwei Assists) verbuchten bereits ihr erstes Saisontor. Einzig Dominik Bokk (Chicago Wolves, eine Torvorlage) wartet noch auf seinen ersten Treffer der neuen Spielzeit.